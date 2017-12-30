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بالصور....وأخيراً تم حل لغز البلاعات المكشوفة بالإسكندرية!!

بالصور....وأخيراً تم حل لغز البلاعات المكشوفة بالإسكندرية!!
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

خلال السنوات الأخيرة تفاقمت أزمة اختفاء أغطية البلوعات بالإسكندرية والتى تسببت فى العديد من الحوادث ، منها حوادث بيارات فى طرق رئيسية وهامة بالإسكندرية .

العالم - حوادث 

وكشفت مديرية أمن الإسكندرية قيام لصوص بسرقة أغطية البلاعات وبيعها في السوق كخردة لأحد التجار بمقابل مادي.

وأكدت التحريات أن من قام بسرقة أغطية بلاعات في معظم الأماكن بالمحافظة هم شخصان  يقيمان فى منطقة اللبان بالتعاون مع 3 آخرين يبيعون لهم الأغطية بمقابل مادى ليقوموا بتجميعها وترويجها للمصانع التى تشتريها بعد تغيير ملامحها الأولية حتى لا يتم اكتشاف أمرهم بأنها فى الأصل كانت أغطية بلاعات .

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على التشكيل العصابي وتم القبض عليهم واعترفوا على مكان تخزين أغطية البلاعات واعترفوا بالتهمة الموجهة إليهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتم تحويلهم للنيابة .

كما قررت النيابة بحبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات وسرعة الكشف عن الحالة الجنائية للمتهمين من قبل المباحث.

المصدر : اليوم السابع

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