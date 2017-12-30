بشكل مفاجئ.. الجيش السوري يفتح معركة من ثلاثة محاور شرقي دمشق ويتقدم بسرعة

العالم - سوريا

وبحسب مصادر اعلامية فان الجيش السوري بدأ عملية لاقتحام الغوطة الشرقية من ثلاثة محاور هي النشابية، حزرما، زريقية.

وأكد الناطق الرسمي باسم "جيش الإسلام"، حمزة بيرقدار، أن الجيش السوري يحاول الاقتحام، على خلاف الأيام السابقة، قائلًا "تريد الاقتحام بكل معنى الكلمة".

وأوضح أن القصف يتركز على الجبهات الثلاثة المذكورة، واستهدفت راجمة الصواريخ "فيل" بلدة النشابية وبيت نايم، الزريقية، حزرما، إلى جانب قصف مدفعي غير مسبوق واقتحام بالدبابات والآليات الثقيلة.

بينما قالت وسائل إعلام سورية إن "الجيش بدأ عملية عسكرية في قطاع المرج بالغوطة الشرقية على جبهات تل فرزات وحزرما وحوش الفضائية".

وأضافت أن قصفًا مدفعيًا وجويًا يستهدف مواقع الجماعات المسلحة في كل من النشابية وحزرما، في محاولة من الجيش التقدم.

وتأتي المعركة بالتزامن مع مواجهات في إدارة المركبات في حرستا.

وشهد محور النشابية في الأشهر الماضية جمودًا عسكريًا.

وكانت قوات الجيش السوري سيطرت، في 30 تشرين الأول 2016 على مزارع الريحان ومنطقتي تل كردي وتل صوان وبلدة القاسمية، وصولًا إلى السيطرة على مشارف بلدة النشابية المجاورة، في26 كانون الثاني 2017.

كما سلخت كامل القطاع الجنوبي بعد السيطرة على بلدة بالا، والتي تعتبر نقطة التقاء بين ثلاثة قطاعات رئيسية في الغوطة الشرقية (الجنوبي، الأوسط، المرج)، العام الماضي.

المصدر: أوقات الشام

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