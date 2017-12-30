البث المباشر
مصادر يمنية: أكثر من 20 شهيدا بغارات لطيران العدوان على 3 سيارات قرب أحد المطاعم عند مدخل مديرية الجراحي بالحديدة
مراسلة العالم: شهيد وعدة إصابات بسقوط قذائف على ضاحية الأسد بريف دمشق أطلقها المسلحون في الغوطة الشرقية
وكالة السودان للأنباء: البشير أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري 6 أشهر
مراسل العالم:شهداء وجرحى بغارات لطيران العدوان السعودي على سوق شعبي بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على تل الزعتر وقرية عطشان في جنوب شرق إدلب بعد معارك مع "النصرة" يواصلون عملياتهم في ادلب الجنوبي الشرقي وي
الكرملين: بوتين يبلغ الأسد بأن روسيا ستستمر بدعم سوريا في الدفاع عن سيادتها
مصادر يمنية: 10 شهيدات بقصف لطيران العدوان السعودي مزرعة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم للمنازل واعتقالات للمواطنين عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم واعتقالات عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل

بشكل مفاجئ.. الجيش السوري يفتح معركة من ثلاثة محاور شرقي دمشق ويتقدم بسرعة

بشكل مفاجئ.. الجيش السوري يفتح معركة من ثلاثة محاور شرقي دمشق ويتقدم بسرعة
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

فتح الجيش السوري معركة ضد فصيل "جيش الإسلام" شرقي دمشق من ثلاثة محاور، كخطوة مفاجئة بعد جمود عسكري استمر لأشهر على قطاع المرج في الغوطة.

العالم - سوريا

وبحسب مصادر اعلامية فان الجيش السوري بدأ عملية لاقتحام الغوطة الشرقية من ثلاثة محاور هي النشابية، حزرما، زريقية.

وأكد الناطق الرسمي باسم "جيش الإسلام"، حمزة بيرقدار، أن الجيش السوري يحاول الاقتحام، على خلاف الأيام السابقة، قائلًا "تريد الاقتحام بكل معنى الكلمة".

وأوضح أن القصف يتركز على الجبهات الثلاثة المذكورة، واستهدفت راجمة الصواريخ "فيل" بلدة النشابية وبيت نايم، الزريقية، حزرما، إلى جانب قصف مدفعي غير مسبوق واقتحام بالدبابات والآليات الثقيلة.

بينما قالت وسائل إعلام سورية إن "الجيش بدأ عملية عسكرية في قطاع المرج بالغوطة الشرقية على جبهات تل فرزات وحزرما وحوش الفضائية".

وأضافت أن قصفًا مدفعيًا وجويًا يستهدف مواقع الجماعات المسلحة في كل من النشابية وحزرما، في محاولة من الجيش التقدم.

وتأتي المعركة بالتزامن مع مواجهات في إدارة المركبات في حرستا.

وشهد محور النشابية في الأشهر الماضية جمودًا عسكريًا.

وكانت قوات الجيش السوري سيطرت، في 30 تشرين الأول 2016 على مزارع الريحان ومنطقتي تل كردي وتل صوان وبلدة القاسمية، وصولًا إلى السيطرة على مشارف بلدة النشابية المجاورة، في26 كانون الثاني 2017.

كما سلخت كامل القطاع الجنوبي بعد السيطرة على بلدة بالا، والتي تعتبر نقطة التقاء بين ثلاثة قطاعات رئيسية في الغوطة الشرقية (الجنوبي، الأوسط، المرج)، العام الماضي.

المصدر: أوقات الشام

108-10

تصنيف :

روابط ذات صلة

أموال الاتحاد الأوروبي لا تستخدم بكفاءة في تركيا لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين

الجيش السوري يستعيد مناطق مهمة في ريف حماه

الجيش السوري يواصل التقدم في ادلب الجنوبي الشرقي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

لأول مرة منذ حرب الصحراء... المغرب يحرّك وحدات عسكرية

223 “حراڤ” توفي بالمتوسط قبل الوصول إلى السواحل الإسبانية

المغرب يتجه نحو إلغاء مجانیة التعلیم العالي

مسلح يحتجز رهائن داخل مبنى البريد شرقي أوكرانيا

ما السبب الكامن وراء بطء الإنترنت؟!

ديفيد هيرست: 2018 سيشهد ظهور هذا "الطاغية"!

سقوط الخطّة الأميركية الرابعة بتحرير بيت جن

الخطوط الكويتية تبدأ باستخدام الاجواء العراقية

وزير ايراني يطالب "تلغرام" بوقف القنوات المحرضة على العنف

شاهد.. مقتل شرطي طعنا في مركز تجاري شهير بمسقط

رئيس زامبيا يتدخل في أزمة الكوليرا

أمريكا تستقبل العام الجديد بليلة متجمدة

حبس ماهينور المصري سنتين للتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

كوريا الشمالية تواصل تحديها للجميع في 2018

بالفيديو... رجل يقتل دبا في حديقة حيوانات!

القسام يُحذّر المستوطنين: صافرات الإنذار التي تشتكون منها ستكون موسيقى مقارنة بما ستسمعونه !

تعويضاً لخسائره.. العدوان يرتكب مجزرتين بالحديدة والخوخة

بشكل مفاجئ.. الجيش السوري يفتح معركة من ثلاثة محاور شرقي دمشق ويتقدم بسرعة

بالصورة...جريمة مروعة،تناول البيض والمثلجات بعد قتل أمه وحرق جثتها!!

معلومات تنشر لأول مرة ... بن سلمان يعاني من أزمة نفسية منذ الصغر !

الأکثر مشاهدة