مروحيات أمريكية تنقل مسلحي داعش من الحسكة.. إلى أين؟

العالم - مراسلونا

وأفادت مصادر أهلية من ريف الحسكة، بأنّ "التحالف الدولي" قام بنقل مجموعات مسلحة من داعش من مخيم السد الى جهة مجهولة على متن حوامات عسكرية أقلعت من محيط سد الباسل جنوب الحسكة.

وأشارت المصادر، إلى أنّ هذه المجموعة المسلحة التي نقلت من المخيم هي نفسها التي نقلها "التحالف الدولي" في وقت سابق من ريف دير الزور الشرقي وتحديداً من قرى الشعيطات.

وكان عدد من المروحيات الأمريكية قدمت الأربعاء الماضي من الريف الشمالي لدير الزور وحلقت على ارتفاع منخفض فوق مخيم السد للوافدين وهبطت قرب سد الباسل جنوب مدينة الحسكة وعلى متنها عدد من مسؤولي تنظيم داعش كانوا التجؤوا إلى مجموعات "قسد" المدعومة من واشنطن.

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