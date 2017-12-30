الطيران الايرانية: إنتقاص معدل عمر اسطولنا إلي 20 سنة

العالم - ايران

وقالت فرازانه شرف بافي اليوم السبت: تراجع معدل عمر الاسطول الجوي لشركة الطيران الايرانية الوطنية إلي 20 سنة بعد إلتحاق طائرتي إي.تي.آر الفرنسية الصنع باسطولها الجوي.

وأضافت «شرف بافي» علي هامش حفل إنضمام الطائرتين: كان معدل العمر الاستهلاكي لاسطول شركة ايران للطيران 21 سنة وشهر وانخفض الآن إلي 20 سنة، معلنة إلتحاق 11 طائرة حتي الآن باسطول شركة «IRAN AIR» خلال الفترة الماضية.

وأضافت فرزانه شرف بافي بأنّ هذه الشركة ستستلم 12 طائرة اُخري من شركة إي. آر.تي وفقاً لعقد مبرم بينهما خلال الفترة القادمة، وألحقت بتصريحاتها حق شركة «إيران إير» التقدم بطلب لشراء 20 طائرة اُخري من هذا النوع.

وعزت المديرة التنفيذية لشركة الطيران الايرانية تأكيد الشركة علي شراء هذا النوع من الطائرات إلي استهلاكها القليل للطاقة وقلة نسبة تلويثها للبيئة و تنشيط الاسطول الجوي المدني للمطارات المحلية التي تعاني من نقص عدد الطائرات.

وبعد توقيع الاتفاق النووي تم توقيع عقود لشراء 100 طائرة إيرباس فرنسية و80 طائرة بويينغ أمريكية و20 طائرة إي تي آر.

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