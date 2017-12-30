بالصورة...هذا ماسيظهر بالسماء في أول يوم من 2018!

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وسيشاهد العالم في الاول من كانون الثاني من عام 2018 القمر بحجم كبير ما يعرف بـ "سوبرمون" أو يطلق عليه "القمر الذئب" أو "القمر العملاق".

{السوبرمون} يعني أن القمر سيبدو كبير الحجم وأكثر ضوءاً بدرجة كبيرة عن المعتاد، وهذا يعني اقتراب موقع القمر من مدار الأرض.



ويقدر أن يظهر القمر بحجم أكبر بـ 14 بالمئة عن المعتاد وإشراقة تفوق العادي بـ 30 بالمئة.

وتقول {ناسا} إن" ذلك يحصل في العادة كل 13 شهراً".

وذكرت إن" قمر نهاية كانون الثاني 2018 سوف يأتي مصحوباً بخسوف كامل، بوضعية القمر والأرض والشمس في خط واحد وتوسط الأرض بين القمر والشمس؛ لذا لن يكون القمر مشرقاً تماما لكنه سيأخذ توهجاً غريباً، يجعله أقل كثافة ضوئية من المعتاد، ما يضعه بلون أزرق ضارب للحمرة".

وسيكون ممكناً مشاهدة هذا الحدث السماوي، من غرب أميركا الشمالية عبر المحيط الهادئ إلى شرق آسيا.

وسيكون القمر السوبر في سلسلة الأحداث القمرية، ما بعد القمر الكبير الذي شوهد في 3 كانون الاول 2017.

المصدر : وكالات