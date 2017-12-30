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شاهد: حصيلة مروعة للمواجهات اليومية مع الاحتلال منذ قرار ترامب حول القدس

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب القدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي الى 17 شهيدا، والجرحى الى اكثر من 3 الالف و700، فيما اعتقلت قوات الاحتلال اكثر من 650 فلسطينيا في مناطق مختلفة من القدس والضفة الغربية وغزة.

العالم - فلسطين

لم تمض ساعات على القرار الاميركي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال الاسرائيلي، حتى خرج الفلسطينيون بتظاهرات ومسيرات غضب تحولت لمواجهات مع الاحتلال.

مناطق مختلفة بالقدس المحتلة والضفة الغربية وغزة شهدت مواجهات عنيفة اسفرت عن استشهاد فلسطينيان هما محمود المصري في شرق خان يونس، وماهر عطا الله شمال قطاع غزة. 

كما استشهد الفلسطينيان محمد جبر شعبان الصفدي ومحمود محمد عبد القادر العطل إثر قصف صهيوني استهدف موقعاً لكتائب القسام. واستشهد ايضا حسين نصر الله ومصطفى السلطان اثناء مهمة جهادية شمال القطاع. واعلن الهلال الفلسطيني عن اصابة سبعمائة وسبعة وستين شخص منها واحد وستين اصابة بالرصاص الحي، ومئتي إصابة بالرصاص المطاطي.

وفي جمعة الغضب الثانية، استشهد اربعة فلسطينيين، اثنان منهم في غزة وهم ياسر سكر والشهيد المبتور القدمين إبراهيم أبو ثريا، كما استشهد الشاب باسل مصطفى محمد إسماعيل في قرية عناتا بالقدس المحتلة. ومحمد أمين عقل الشاب على مدخل البيرة الشمالي وسط الضفة الغربية المحتلة. وكما اصيب اكثر من خمسمائة وستين فلسطينيا بينهم ثلاثمائة واربعون في الضفة الغربية ومائتان وعشرين اصابة في غزة.

وفي الجمعة الثالثة من المواجهات، استشهد الشاب محمد أبوغنام في حي الطور بالقدس، والشاب محمد محمود شرف من بلدة سلوان. وفي قطاع غزة استشهد مواطنان هم محمد نبيل محيسن والشهيد زكريا الكفارنة. كما استشهد الشاب شريف شلاش متأثراً بجراحه في قطاع غزة.  كما استشهد الشاب محمد سامي هاشم الدحدوح من حي الزيتون جنوب شرقى مدينة غزة متأثرا بجروح أصيب بها سابقا.

ودون كلل او ملل واصل الفلسطينيون تظاهراتهم في الجمعة الرابعة، حيث اسفرت المواجهات عن استشهاد الشاب جمال محمد مصلح متأثراً بجراحه شرق قطاع غزة. كما استشهدت طفلة مريضة من بلدة عورتا جنوب شرقي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، بعد أن أعاق جنود الاحتلال على حاجز حوارة نقلها إلى المستشفى. واصيب اكثر من اربعمئة فلسطيني بجراح امس برصاص الاحتلال خلال مواجهات جمعة الغضب الرابعة. حيث سجلت مئتان وثلاثة وتسعون اصابة في الضفة الغربية.

وبعد مرور شهر على قرار ترامب، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الى سبعة عشر شهيدا واكثر من من ثلاثة الاف وسبعمائة حالة اصابة ، بالاضافة الى اكثر من ستمائة وعشرين معتقلا.

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