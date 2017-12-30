إعلان الحكومة المالية الجديدة قبل نهاية الأسبوع

العالم- افريقيا



وتعين الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيمهل رئيس الحكومة المكلف 72 ساعة لاختيار أعضاء حكومته.

ويعد، سوميلو بوبي ميغا، الأمين العام الحالي لرئاسة الجمهورية وزير الدفاع أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء.

وقال حماتا أغ إليت القيادي حزب المؤتمر الوطني للمبادرة الديمقراطية في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، أن رئيس الحزب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق مونتاغا تال، يرفض المشاركة في الحكومة المقبلة في مالي.

وأضاف أن "مونتاغا تال لن يشارك في الحكومةوقد اتخذ الحزب هذا القرار بعد مشاورات موسعة.. لكنه يرحب بالقرار الرئاسي التشاور مع الأحزاب المشكلة للأغلبية"

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