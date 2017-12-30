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الجيش الجزائري يواصل تدميره لمخابئ الإرهابيين في البلاد

الجيش الجزائري يواصل تدميره لمخابئ الإرهابيين في البلاد
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

دمرت قوات من الجيش الجزائري، أمس الجمعة، خلال عمليات بحث وتمشيط بالبويرة تسعة مخابئ للإرهابيين، في حين تم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتلمسان، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني الجزائرية اليوم السبت في بيان لها.

العالم- الجزائر

وذكرت "وكالة الأنباء الجزائرية" "واج".، أنه جاء في البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد  للمعلومات كشفت ودمرت مفارزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 ديسمبر 2017 خلال  عمليات بحث وتمشيط بالبويرة بالناحية العسكرية الأولى، تسعة مخابئ للإرهابيين تحوي قنبلة تقليدية الصنع و أغراض مختلفة تدخل في صناعة المتفجرات، في حين  أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية،  عنصري دعم للجماعات الإرهابية".

و من جهة أخرى تتعلق بمحاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش  الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر حرس الحدود بتمنراست وعين قزام وبرج باجي  مختار بالناحية العسكرية السادسة، 7 مهربين و حجزوا 1.375 طنا من المواد  الغذائية ومركبتين رباعيتي الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب و 800 لترا من  الوقود، فيما تم ضبط 2600 خرطوشة من السجائر بتلمسان بالناحية العسكرية  الثانية".

و في سياق متصل، "أوقف عناصر الدرك الوطني بقسنطينة بالناحية العسكرية  الخامسة، شخصين بحوزتهما سلاحين ناريين''، بحسب مصادر "واج".

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