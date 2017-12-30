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أمريكا تحرض قطر ضد ايران !

أمريكا تحرض قطر ضد ايران !
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، في اتصال هاتفي، مع نظيره القطري، خالد بن محمد العطية، التطورات الأخيرة للأزمة الخليجية، داعيا إلى تخفيف التوتر في المنطقة.

العالم - قطر

وقال المكتب الإعلامي للبنتاغون، في بيان أصدره اليوم السبت وفي تحريض واضح ضد ايران، إن الوزيرين أجريا مكالمة بينهما يوم 28 ديسمبر/كانون الأول، موضحا أن ماتيس "شدد على أهمية حل التوتر في الشرق الأوسط لكي يتمكن جميع الشركاء في الخليج (الفارسي) من تركيز جهودهم المشتركة على دحر تنظيم داعش والتصدي لإيران".

وهنأ ماتيس، حسب البنتاغون، العطية بمناسبة توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، مؤكدا تمسكه بالسعي لتعزيز علاقات الشراكة مع نظيره، لا سيما أنه سيواصل تنفيذ مهامه كوزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر.

تأتي دعوة رئيس البنتاغون في الوقت الذي يستمر توتر داخلي كبير في منطقة الخليج (الفارسي) اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 05/06/2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وفي يوم 23/06/2017 قدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر للسلطات القطرية، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبا، محددة تنفيذها كشرط لرفع المقاطعة عن قطر، ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة "الجزيرة".

ورفضت السلطات القطرية الاستجابة لهذه المطالب.

موقع وزارة الدفاع الأمريكية

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