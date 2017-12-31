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وقال ويا بمؤتمر صحافي "سنبني على التقدم الذي حققته السيدة ايلين جونسون سيرليف لتحسين حياة الليبيريين".

واضاف "يمكنني القول علنا ان الطريقة الفضلى للاحتفال بالليبيريين هي بتحسين حياتهم. واليوم، اعلن ان تحسين حياة الليبيريين هي مهمة استثنائية".

وتابع الرئيس المنتخب "ان الذين سيتم اختيارهم في الحكومة سيكونون مكرسين لفكرة العمل من اجل الفقراء والتحول الاجتماعي".

وشدد على ان "الليبيريين هم الابطال الحقيقيون لهذا النصر".

وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قد وجه الجمعة التهاني الى السناتور ونجم كرة القدم السابق جورج ويا بفوزه برئاسة ليبيريا بعد "عملية انتخابية ناجحة اجريت في اطار سلمي".

وبعدما كان اول لاعب افريقي يحرز جائزة الكرة الذهبية المرموقة عام 1995، فاز ويا برئاسة ليبيريا في منصب سيتولاه رسميا في 22 كانون الثاني/ يناير المقبل خلفا لإيلين جونسون سيرليف.

وستكون هذه أول عملية انتقال ديموقراطية منذ اكثر من سبعين عاما في البلد الناطق بالانكليزية في غرب افريقيا.