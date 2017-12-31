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مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم منطقة المنشية في بيت لحم
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف مرصدا للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف مرصد للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة
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مراسل العالم: استشهاد أربعة مواطنين يمنيين بغارة لطيران قوى العدوان استهدفت سيارة بمدخل مدينة الجراحي في الحديدة
ا ف ب: موسكو تعلن اعتقال منفذ الاعتداء في سان بطرسبورغ ومدبره
مصادر يمنية: أكثر من 20 شهيدا بغارات لطيران العدوان على 3 سيارات قرب أحد المطاعم عند مدخل مديرية الجراحي بالحديدة
مراسلة العالم: شهيد وعدة إصابات بسقوط قذائف على ضاحية الأسد بريف دمشق أطلقها المسلحون في الغوطة الشرقية
وكالة السودان للأنباء: البشير أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري 6 أشهر
مراسل العالم:شهداء وجرحى بغارات لطيران العدوان السعودي على سوق شعبي بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة
بالفيديو: المسلحون يقصفون بلدة محردة بريف حماة خلال أعياد الميلاد
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الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش
يُحيي مسيحيو مدينة محردة شمالي سوريا ذكرى عيد الميلاد وسط ظروف قاسية، حيث تعرضت المدينة لاعتداءات المجموعات الإرهابية راح ضحيتها عدد من الشهداء.
العالم
-
مراسلونا
للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق..
216
تصنيف :
سوریا
خاص بالعالم- مراسلون
كلمات دليلية :
#مدينة محردة
#المجموعات الإرهابية
#عيد الميلاد
#ريف حماة
#أعياد الميلاد
#مسيحيو سوريا
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