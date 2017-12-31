الغضب الفلسطيني مستمر

الجمعة الرابع من الغضب الفلسطيني ماذا حقق من وجهة نظركم وما الذي لم يتمكن من تحقيقه بعد حوالي شهر من الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة للاحتلال؟

بالنسبة للمسارين الشعبي والرسمي-السياسي هل هناك تواز بينهما وهل فعلا المسار الرسمي على مستوى الغضب الفلسطيني في الشارع؟

الغضب الشعبي هو واحد في الضفة ورام الله والاراضي المحتلة وقطاع غزة. هل يمكن وصف الحركة السياسية بانها كذلك ايضا ام هناك عوامل قديمة جديدة وداخلية وربما خارجية ايضا تمنع ذلك؟

الضيف:

أنور رجا – مسؤول الاعلام المركزي في الجبهة الشعبية – القيادة العامة - دمشق