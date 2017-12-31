البث المباشر
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم منطقة المنشية في بيت لحم
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف مرصدا للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف مرصد للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة
الهلال الأحمر: 30 إصابة في المواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة أبوديس شرق القدس واستهداف سيارة إسعاف بالرصاص الحي
مراسل العالم: استشهاد أربعة مواطنين يمنيين بغارة لطيران قوى العدوان استهدفت سيارة بمدخل مدينة الجراحي في الحديدة
ا ف ب: موسكو تعلن اعتقال منفذ الاعتداء في سان بطرسبورغ ومدبره
مصادر يمنية: أكثر من 20 شهيدا بغارات لطيران العدوان على 3 سيارات قرب أحد المطاعم عند مدخل مديرية الجراحي بالحديدة
مراسلة العالم: شهيد وعدة إصابات بسقوط قذائف على ضاحية الأسد بريف دمشق أطلقها المسلحون في الغوطة الشرقية
وكالة السودان للأنباء: البشير أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري 6 أشهر
مراسل العالم:شهداء وجرحى بغارات لطيران العدوان السعودي على سوق شعبي بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة

الغضب الفلسطيني مستمر

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

الجمعة الرابعة من الغضب الفلسطيني تاكيداً على رفضِ الاعلان الاميركي حول القدس المحتلة، وتشديداً على استمرارية الانتفاضة التي باتت الخيار الاكثر تأثيراً في مواجهة المشاريعِ الاميركية المراد تنفيذها في المنطقة على انقاضِ القضية الفلسطينية وبأيد اقليمية وعربية. ماذا حقق غضب الشارعِ حتى الان وما هي الافق امامه لاستعادة الحق والحفاظ على القدس وهويتها.

الجمعة الرابع من الغضب الفلسطيني ماذا حقق من وجهة نظركم وما الذي لم يتمكن من تحقيقه بعد حوالي شهر من الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة للاحتلال؟

 

بالنسبة للمسارين الشعبي والرسمي-السياسي هل هناك تواز بينهما وهل فعلا المسار الرسمي على مستوى الغضب الفلسطيني في الشارع؟

 

الغضب الشعبي هو واحد في الضفة ورام الله والاراضي المحتلة وقطاع غزة. هل يمكن وصف الحركة السياسية بانها كذلك ايضا ام هناك عوامل قديمة جديدة وداخلية وربما خارجية ايضا تمنع ذلك؟

 

الضيف:

أنور رجا – مسؤول الاعلام المركزي في الجبهة الشعبية – القيادة العامة - دمشق

تصنيف :

آخر الأخبار

10 قتلي بحادث مروري في المكسيك

تقارير: دول أوروبية و منظّمات تخطّط لتحويل تونس إلى “بلد لجوء”

بالفيديو: الجيش السوري يحرر عدة قرى بريفي حماة وإدلب

خبر سار للمدخنين!

منظمة الحج الايرانية: مدة اقامة الحجاج بالمدينة المنورة قد تتقلص

مكارم شيرازي: ايران انتصرت في الحرب المفروضة بمنطق الشهادة

اعتقال 118 مطلوبا في عملية امنية بـ 5 محافظات عراقية

العميد غيب برور يحذر من وقوع فتن جديدة اكثر غموضا

2018: سنة اللاعبين الخمسة

بعد إخفاقات التحالف العربي السعودية والامارات تحاولان جر واشنطن لـ"مصيدة العقرب"

الجيش اللبناني يكتشف اسلحة ويفكك عبوات في جرود عرسال

إسبانيا تصنف السعودية "دولة خطرة نوعا ما"

الجيش العربي السوري الاسطوري هو جيش الانقاذ

طائر نورس يساعد لاعبة جولف سويدية على تسديد ضربة "بيردي "

نارام سرجون :على ماذا تراهن يا ماتيس؟ على نفسه سيجني الكلب المسعور..

أول نجم كرة قدم يصبح رئيساً لبلاده!

شاهد.. أحدث مجازر السعودية في اليمن

طائرة استطلاع معادية تخترق اجواء لبنان جنوبا وبقاعا

تطوير ضمادة من الخلايا الجذعية لتحسين رؤية مرضى الشبكية!

بالفيديو: المسلحون يقصفون بلدة محردة بريف حماة خلال أعياد الميلاد

الأکثر مشاهدة