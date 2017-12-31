اعتقال 118 مطلوبا في عملية امنية بـ 5 محافظات عراقية

العالم - العراق

وقال المصدر ان "القوات الامنية تمكنت من اعتقال 118 مطلوبا خلال عملية امنية نفذت بخمس محافظات"، مبينا ان "هؤلاء مطلوبون وفق مواد قانونية مختلفة".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المعتقلين توزعوا بواقع 23 مطلوبا من واسط و59 مطلوبا من البصرة، و20 مطلوبا من ذي قار، و12 مطلوبا من ميسان، واربعة مطلوبين من المثنى"، مشيرا الى ان "هؤلاء صدرت بحقهم اوامر قبص بحسب توجيهات الوزارة ولبسط سلطة فرض القانون".

يذكر ان القوات الامنية تنفذ بين فترة واخرى عمليات دهم وتفتيش في المحافظات لاعتقال مطلوبين بتهم "ارهابية" وجنائية.

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