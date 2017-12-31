عالم فلكي شهير يعلن عن موعد التغيير في مصر!

العالم - مصر

جاء في تصريحات د .محمود الشامي، أن هناك تغيير كبير سوف يحدث في نظام الحكم في مصر بسبب دخول كوكب زحل في برج الميزان، كما أكد الفلكي الشهير أن تغيير النظام ليس لها علاقة بتغيير السيسي ولكنه تغيير في عجلة النظام نفسه، كما أشار أنه بالنسبة إلى كوكب زحل كان متواجد ايضًا في عام 2011 داخل برج الميزان، وهو الأمر الذي ترتب عليه تغيير كبير في الحكم داخل البلاد.

وقد ذكر رئيس الاتحاد العربي الافريقي للفلكيين في تصريحاته الإعلامية والمتعلقة بنظام الحكم في مصر، أنه بالنسبة إلى كوكب زحل من المعتاد يتم دورته الكاملة كل 30 عام، وهذا يعني بشكل كبير أن هناك تغيير جديد في نظام الحكم في مصر سوف تحدث عام 2041 وذلك وفقا للقانون الدولي المتعلق بوضعية الكواكب، والذي يؤثر فيما يحدث من تغيرات داخل البلاد، وهو الأمر الذي يترتب عليه دخول كوكب زحل في برج الميزان.

كما أعلن الدكتور محمود الشامي، على أنه بالنسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي من المتوقع أنه سوف يفوز في الانتخابات القادمة وأنه سوف يحصل على فترة رئاسة جديدة ليتولى زمام الأمور في جمهورية مصر العربية ايضا خلال الفترة القادمة، وقد أتت تصريحات الخبير الفلكي فى إطار انشغال المواطنين فاعلية الفترة الرئاسية القادمة وما قد جاء من أخر التطورات داخل الساحة المصرية وما يتوقعه الكثيرين من أحداث سوف تغير في نظام الحكم فى مصر وغيره من هذه الأمور الهامة.

المصدر : مصر 365