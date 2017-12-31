البث المباشر
مراسل العالم:سقوط ضحايا إثر غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت مواطنين في مديرية صرواح بمأرب
مراسل العالم:اشتباكات بين الجيش السوري وحلفائه ومسلحي "النصرة" في محيط ادارة المركبات بحرستا في ريف دمشق
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى المبارك تحت حماية من قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من انحاء متفرقة من الضفة الغربية
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم منطقة المنشية في بيت لحم
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف مرصدا للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف مرصد للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة
الهلال الأحمر: 30 إصابة في المواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة أبوديس شرق القدس واستهداف سيارة إسعاف بالرصاص الحي
مراسل العالم: استشهاد أربعة مواطنين يمنيين بغارة لطيران قوى العدوان استهدفت سيارة بمدخل مدينة الجراحي في الحديدة
ا ف ب: موسكو تعلن اعتقال منفذ الاعتداء في سان بطرسبورغ ومدبره

عمليات إبتزاز على مسرح “الريتز-كارلتون”

عمليات إبتزاز على مسرح “الريتز-كارلتون”
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكبر عملية أبتزاز تجري على وجه الأرض وأمام مرآى ومسمع العالم بهدوء وصمت قاتل، فالبترودولار السعودي ضمن مباركة الدول الغربية فيما إلتزمت الدول الأخرى باللامبالاة أو الصمت تشفياً وشماتة بالبيت السعودي الذي بدأ يأكل بعضه بعضاً.

العالم - السعودية

مسرح الجريمة هو فندق “الريتز-كارلتون” الفاخر بالعاصمة الرياض، والقضية هي صفقات إبتزاز ضخمة تعقدها السلطات السعودية مع نحو مئتي أمير ووزير ورجل أعمال احتجزتهم قوات الأمن في الفندق أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، في إطار ما وصفته الرياض بالحملة على الفساد. 

البعض وافق مكرهاً على العرض الذي قدمته له السلطات وأفرج عنه فيما تعنت آخرون ورفضوا الإنصياع فبقوا في زنزاناتهم ذات الخمس نجوم إلى إشعار آخر فالسلطات ليست في عجلة من أمرها والزمن كفيل بإخضاع الجميع وعملية الإحتجاز سوف تلين المواقف. 

وبين فترة وأخرى تنجح السلطات في إخضاع عدد من الأمراء لصفقاتها المريبة حيث أفرجت (الخميس) عن اثنين من أبناء الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز، بعد أن كانا محتجَزَين في فندق “الريتز-كارلتون” عقب أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزاً في صفقات مالية تفاوت الأسعار فيها. 

مسؤول سعودي كبير كشف عن عملية الإفراج وقال إن النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله والأمير فيصل بن عبد الله بعد أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة. 

ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن التسويات إلا أنه أشار إلى أن النائب العام لم يتخذ قراراً بعدُ بشأن الإفراج عن شقيق ثالث هو الأمير تركي بن عبد الله. 

وكانت السلطات أفرجت في الشهر الماضي عن الأمير متعب بن عبد الله، أقوى أبناء الملك عبد الله ورئيس الحرس الوطني السابق، بعد أن وافق على دفع مليار دولار للحكومة. 

لكن تبقى صفقة الوليد بن طلال العقبة الأساس التي واجهتها السلطات السعودية حتى حد الآن، فالأمير الفاحش الثراء يرفض الإنصياع للإبتراز لأعتقاده إن هذه الصفقات تمثل اعترافاً ضمنياً منه بالذنب وبأنه أحد الفاسدين الذين قررت السلطات تطهير أموالهم. 

المبلغ الذي طلبته السلطات من الأمير الوليد ضخم جداً أثار المخاوف من إن السلطات تسعى إلى تفكيك امبراطورية الأمير المالية التي بناها عبر 25 عاما ولذلك فقد طالب بتحقيق سليم وحقيقي وهو ما يعتبره المراقبون أمر غير وارد. 

لكن السؤال المطروح هو: إلى متى ستواصل السلطات احتجاز هذا العدد الكبير من الأمراء ورجال الأعمال وإلى متى سيظل حلفاء السعودية الغربيين يغطون عملية الإبتزاز هذه مع توقع تفجر القضية في أي لحظة. 

والأهم من ذلك.. إلى متى يمكن للسلطات السعودية المثقلة بالمشاكل المالية أن تغطي تكاليف احتجاز كل هؤلاء الأمراء وتحمل الأعباء الإقتصادية المترتبة عن ذلك والتي تبلغ حسب التقديرات نحو 425 ألف دولار يومياً. 

صحيح إن الزمان يلين الحديد لكن شرط أن لا يكون مكلفاً على نظام يعاني بالأصل من أزمات إقتصادية خانقة. 

الكاتب_أحمد القزويني

6

روابط ذات صلة

تعذيب رجال أعمال أجانب في فندق "ريتز" بالرياض!

اجانب تعرضوا للتعذيب في «الريتز كارلتون» السعودي وبلدانهم تلتزم الصمت

بن سلمان أطلق سراح أميرين سعوديين من "الريتز كارلتون"

17 مواطناً غربياً بين محتجزي فندق الريتز بالسعودية!

دفعات جديدة تغادر "الريتز" وهذا ما سيحدث لرافضي التسويات!

أحد معتقلي الريتز يحتفل ويتلقى تهاني وخاشقجي يهاجمه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أوغندا تسحب 281 من جنودها عن الصومال

30 قتيلا على الاقل في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في كينيا

ترامب ينسب لنفسه وللتحالف الدولي جل النصر على داعش!

صراع الكبار.. ما سر استهداف بن سلمان الوليد بن طلال وملياردراته؟

أحجار الدومينو تتساقط.. قرى جديدة بقبضة الجيش السوري

نيبال توسع قائمة الممنوعين من تسلق "إيفرست"

كيف وصف حسين مرتضى عام 2017 في سوريا؟

الجيش السوري يحبط هجوم المسلحين في محور النشابية بغوطة دمشق

دراسة 4 سيناريوهات لبدأ الحرب مع كوريا الشمالية

الجيش السوري "يدفن" مجموعة إرهابية "أجنبية" في جبل التركمان

السلمانية.. مملكة الرقاصين!

"الجيش الحر" يمهل حلفاء داعش في حوض اليرموك للانشقاق شهرا

إعادة الإعمار أو الورقة الأخيرة في الحرب على سوريا

الأفضل في سنوات الأزمة السورية… 2017.. انتصارات كبرى وتبدلات دولية وإقليمية لصالح دمشق

ميليشيات تركيا: أردوغان في ورطة من تقهقر "النصرة"

امیرعبدالهیان مخاطبا ترامب: لا تأخذك النشوة

ماذا قال شيخ الاسلام عن موقف امريكا من اعمال الشغب بايران

بالفيديو.. مقطع مصور جديد لإرهابي هجوم كنيسة مارمينا في مصر

عالم فلكي شهير يعلن عن موعد التغيير في مصر!

وزير الدفاع السوداني يبحث مع مساعد نظيره السعودي مستجدات المنطقة

الأکثر مشاهدة