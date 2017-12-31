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من يدعو إلى #التظاهرات_العامة في ايران؟ + وثائق وخريطة

من يدعو إلى #التظاهرات_العامة في ايران؟ + وثائق وخريطة
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

 تداول الناشطون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي هاشتاغات تحرض للفوضى تحت عنوان #التظاهرات_ العامة، خلال الأيام الاخيرة لدعوة الشعب الى القيام بأعمال شغب خلال الاحتجاجات؛ سؤال يطرح نفسه، هي الدول الاكثر تداولا لهكذا هاشتاغات ؟.

العالم - ايران

وبحسب وكالة "تسنيم" فان عددا من المدن الايرانية مثل طهران ومشهد وكرمانشاه شهدت خلال الايام الماضية تظاهرات احتجاجية شارك فيها عدد محدود من المواطنين للتعبير عن استيائهم من الوضع الاقتصادي، حيث قامت أعداد صغيرة من بين هذه التجمعات بأعمال تخريبية طالت الأماكن العامة والحكومية وبعض المصارف.

وقد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا كبيرا على صعيد التحريض للفوضى والقيام بأعمال مخلّة بالامن .

وبالتزامن مع هذه التجمعات، تحول تويتر إضافة الى عدد من الشبكات الاجتماعية الأخرى الى ساحة من اجل دعوة الناس للتظاهر والفوضى، وهذا ما ظهرت نتيجته ليل السبت حيث أقدمت مجموعات مجهولة الى استغلال تلك التجمعات للاضرار بالممتلكات العامة والمراكز الحكومية.

ولكي نعرف كيف تساهم الهاشتاغات المحرضة للفوضى والتي باتت من بين الاكثر شهرة واستخداما في حث بعض المواطنين على مواصلة الاعمال المخلّة بالامن، قمنا بزيارة موقع tredsmap وبحثنا عن هاشتاغ (#تظاهرات_سراسرى) اي #التظاهرات_العامة، لكي نعلم من أي مكان تتم إدارة هذا الهشتاغ.

ويُمكن للناشطين على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن يستخدموا هذا الموقع لمشاهدة خريطة استخدام التغريدات التي تستخدم هاشتاغات معيّنة. وفيما خص هاشتاغ #تظاهرات_سراسرى، فقد ظهرت إحصائيّة تستحق التأمل فيها حيث أنّ 27 بالمئة من الناشطين الذين استخدموا هذا الهاشتاغ هم من داخل السّعودية.

الناسطون من داخل إيران حلّوا ثانيا بنسبة تغريدات وصلت 26 بالمئة، في حين كانت نسبة الناشطين في بريطانيا حوالي 7 بالمئة، فرنسا 5 بالمئة، ألمانيا 5 بالمئة والامارات بنسبة 4 بالمئة. كما استخدم هذا الهاشتاغ بنسب متفرقة من ضمنها كندا، الكيان الصهيوني، هولندا، أستراليا، سويسرا، بولندا، السويد وعدد من الدول الأخرى.

وبناء على الأرقام الواردة عبر استخدام هذا الموقع، فقد أثبت أن عدد التغريدات التي تستخدم هاشتاغ #تظاهرات_سراسرى من داخل إيران بلغ 26 بالمئة في حين أن عدد التغريدات التي استخدمت هذا الهاشتاغ من خارج إيران بلغ 74 بالمئة.

وخلال يوم أمس تم الاستفادة من هذا الهاشتاغ من أجل تغريد 72 ألف و 200 تغريدة، وكانت حصة الرياض ومكة 14 % من هذه التغريدات عدا عدد من المدن الأخرى التي استخدمت هذا الهاشتاغ من داخل السّعودية.

ومن الملفت أن 35 بالمئة من التغريدات التي استخدمت هذا الهاشتاغ تم كتابتها باللغة العربية بما يشير الى أن ناشطين عرب ومعظمهم من السّعودية قاموا بتداول هذه الهاشتاغ في تغريداتهم بدون أن يكونوا على معرفة باللغة الفارسية؛ الأمر الذي يدل على أنهم استخدموا هذا الهاشتاغ ليكون واحدا مما يُعرف ب trends أي (الأكثر استخداما).

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