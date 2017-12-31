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وزير الدفاع السوداني يبحث مع مساعد نظيره السعودي مستجدات المنطقة

وزير الدفاع السوداني يبحث مع مساعد نظيره السعودي مستجدات المنطقة
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

على خلفية قلق دول المنطقة بخصوص جزيرة سواكن، استقبل وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف في الخرطوم مساعد نظيره السعودي محمد العايش لبحث المستجدات في الشرق الأوسط.

العالم - افريقيا 

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن الوزير السوداني أكد التزام بلاده وموقفها الثابت "تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، والدفاع عن المقدسات والذود عن الحرمين الشريفين الذي يمثل واجبا وفرض عين على كل مسلم".

وأوضحت الوكالة أن الجانبين أجريا مباحثات تناولت مجمل القضايا المتعلقة بالأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة "ومناقشة التدابير المطلوبة للتعاطي مع الأحداث وما يستجد من مواقف بالقدر الذي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ويحمي المصالح الاستراتيجية للبلدين الشقيقين و للأمة العربية والإسلامية".

تجدر الإشارة إلى أن هذه المفاوضات جاءت على خلفية قلق عميق أعربت عنه السعودية وكذلك مصر إزاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن موافقة نظيره السوداني عمر البشير على تولي أنقرة تعمير وإدارة جزيرة سواكن في البحر الأحمر.

وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا وانتقادات لاذعة وخاصة من قبل وسائل إعلام مصرية ودول مجلس التعاون .

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

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