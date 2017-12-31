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ماذا قال شيخ الاسلام عن موقف امريكا من اعمال الشغب بايران

ماذا قال شيخ الاسلام عن موقف امريكا من اعمال الشغب بايران
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد وزير الخارجية حسين شيخ الاسلام ان تاييد ساسة اميركا لاعمال الشغب في ايران تكشف ان الشيطان الاكبر يمارس سياسة الاغواء بالمنطقة وقال على المغرر بهم في هذه الاحداث ان يراجعوا حساباتهم وان يروا لصالح تنتهي ممارساتهم .

العالم - ايران

واضاف شيخ الاسلام في معرض تعليقه على التصريحات الاخيرة للرئيس الاميركي دونالد ترامب في دعم المظاهرات المحدودة في ايران وقال ان هذه التصريحات تكشف ان هذه الثلة التي اقدمت على التظاهر يجري خداعهم من الخارج ومن الواضح ان ترامب الذي يمثل خلاصة العداء لايران والاسلام والمسلمين يشعر بالنشوة من هذه الاجواء .

وافاد بان هذه التصريحات تتعلق بالايام الاخيرة ولكن عداء ترامب كان واضحا منذ بدء تسلمه رئاسة الجمهورية وقال ان عداء الرئيس الاميركي الحديث العهد بالسياسية واضح للجميع منذ موقفه من اجتماع الرياض وتصريحاته الحادة ضد ايران في الامم المتحدة وعرقلته للاتفاق النووي.

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