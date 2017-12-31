ترامب ينسب لنفسه وللتحالف الدولي جل النصر على داعش!

العالم- أميركيتان

ولم يتوان الرئيس الأمريكي خلال خطابه الأسبوعي إلى مواطنيه، أن ينسب كل النصر لنفسه ولقواته، وقال: "لقد حققنا نجاحا تاريخيا في الحرب ضد "الدولة الإسلامية"، وفي الوقت الحالي استعاد التحالف ما يقرب من 100 % من الأراضي في العراق وسوريا التي كان يسيطر عليها هؤلاء الإرهابيون في السابق".

وانتقدت السلطات الروسية تصريحات الغربيين حول الانتصار في سوريا، ودعت واشنطن أن "لا تنسب لنفسها انتصارات غيرها" .

واختصر الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الادعاءات الغربية بالقول: "إن للنصر آباء كثر بينما تبقى الهزيمة يتيمة" .

المصدر: وكالات