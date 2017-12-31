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ترامب ينسب لنفسه وللتحالف الدولي جل النصر على داعش!

ترامب ينسب لنفسه وللتحالف الدولي جل النصر على داعش!
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

ادعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التحالف الغربي الذي تقوده بلاده استعاد تقريبا 100% من الأراضي التي استولى عليها مسلحو التنظيم الإرهابي "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.

العالم- أميركيتان

ولم يتوان  الرئيس الأمريكي خلال خطابه الأسبوعي إلى مواطنيه، أن ينسب كل النصر لنفسه ولقواته، وقال: "لقد حققنا نجاحا تاريخيا في الحرب ضد "الدولة الإسلامية"،  وفي الوقت الحالي استعاد التحالف ما يقرب من 100 % من الأراضي في العراق وسوريا التي كان يسيطر عليها هؤلاء الإرهابيون في السابق".

 وانتقدت السلطات الروسية تصريحات الغربيين حول الانتصار في سوريا، ودعت واشنطن أن "لا تنسب لنفسها انتصارات غيرها" .

واختصر الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الادعاءات الغربية بالقول: "إن للنصر آباء كثر بينما تبقى الهزيمة يتيمة" .

المصدر: وكالات

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