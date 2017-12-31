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المساعد السياسي لوزير الداخلية: بعض الجهات في الداخل والخارج لاتريد الخير للشعب والهدوء للبلد
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الحكومة لم تمنع أي تجمعات ما دام لا تتعرض للمتلكات والاموال العامة
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الفترة الماضية شاهدنا تجمعات مناهضة للحكومة ولم نعارضها
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الشهرين الماضيين شاهدنا الكثير من التجمعات بطهران بشأن المصارف وهذا امر اعتيادي
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الشهرين الماضيين شاهدنا الكثير من التجمعات بطهران بشان المصارف وهذا امر اعتيادي
مؤتمر صحفي للمساعد السياسي لوزير الداخلية الايراني
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد لمنع تدفق الاستثمارات الاجنبية الى ايران
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد لمنع تدفق الاستثمارات الاجنبية في ايران
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد
المساعد السياسي لوزير الداخلية:الحكومة حققت نموا اقتصاديا بنسبة 5% بالرغم من تقليل الاعتماد على ايرادات النفط بالميزانية
مقتل 12 أشخاص على الأقل في انفجار شرقي أفغانستان
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش
قٌتل 12 أشخاص على الأقل في انفجار اليوم الأحد استهدف صلاة جنازة رئيس منطقة هاسكامينا السابق، في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان.
العالم
-
أسيا و الباسفيك
و لم يعلن شخص او جماعة مسوولية وقوع الإنفجار لحد الان.
تصنيف :
أسيا و الباسفيك
العالم
كلمات دليلية :
# انفجار
#صلاة جنازة
#شرقي أفغانستان
#تشييع جثمان رئيس منطقة هاسكامينا السابق
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