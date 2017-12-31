احذر.. «دواء الكحة» سام في هذه الحالة!!

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و قال إنه لا يوجد على الإطلاق أي دليل، على أن أدوية السعال ذات فاعلية.

كما أن هناك عددا محدودا من البحوث التي تتحدث عن استخدامها، بل وربما قد تسبب ضررا للأطفال أكثر من شفائهم.

ويجب على الآباء تجنب شراب السعال للأطفال وإعطائهم العسل التقليدي والليمون كبديل له.

وحذر من أن الكثير من أدوية السعال والبرد، تحتوي على مكونات نشطة مثل مضادات الاحتقان الأنفية ومضادات «الهيستامين» و«مكثفات السعال»، التي قد تكون لها آثار ضارة بجرعات كبيرة، أو تكون سامة إذا استهلكت بكميات كبيرة.

المصدر: ديلي ميل

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