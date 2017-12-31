البث المباشر
المساعد السياسي لوزير الداخلية: بعض الجهات في الداخل والخارج لاتريد الخير للشعب والهدوء للبلد
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الحكومة لم تمنع أي تجمعات ما دام لا تتعرض للمتلكات والاموال العامة
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الفترة الماضية شاهدنا تجمعات مناهضة للحكومة ولم نعارضها
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الشهرين الماضيين شاهدنا الكثير من التجمعات بطهران بشأن المصارف وهذا امر اعتيادي
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الشهرين الماضيين شاهدنا الكثير من التجمعات بطهران بشان المصارف وهذا امر اعتيادي
مؤتمر صحفي للمساعد السياسي لوزير الداخلية الايراني
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد لمنع تدفق الاستثمارات الاجنبية الى ايران
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد لمنع تدفق الاستثمارات الاجنبية في ايران
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد
المساعد السياسي لوزير الداخلية:الحكومة حققت نموا اقتصاديا بنسبة 5% بالرغم من تقليل الاعتماد على ايرادات النفط بالميزانية

الشرطة التركية تعتقل 20 مشتبهٌا بالانتماء لـ"داعش"

الشرطة التركية تعتقل 20 مشتبهٌا بالانتماء لـ
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت شرطة إسطنبول، اعتقال 20 شخصا للاشتباه في انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتخطيط لشن عمليات إرهابية.

العالمتركيا

وقالت مديرية أمن إسطنبول، في بيان نشرته اليوم الأحد على موقعها الرسمي، إن "شرطة مكافحة الإرهاب، نفذت أمس السبت، عمليات مداهمة متزامنة في ثلاث مقاطعات بمدينة إسطنبول لاعتقال أشخاص يشتبه في اتصالهم بتنظيم "داعش" وأشخاص يتواجدون في مناطق النزاع".

وأضاف البيان "أن العمليات أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص وإلقاء القبض على خمسة عشر آخرين يعتقد أنهم مقاتلين أجانب" من دون أن يحدد أي جنسيات،

لافتا إلى وجود معلومات استخباراتية تفيد بأن الأشخاص الموقوفين كانوا يخططون لشن عمليات إرهابية في تركيا.

وكانت شرطة إسطنبول أوقفت يوم الجمعة الماضي 46 شخصا، بينهم 43 يحملون جنسيات أجنبية في مناطق متفرقة بمدينة إسطنبول يشتبه في صلتهم بتنظيم "داعش".

حسب بيان مديرية أمن إسطنبول، كما أوقفت شرطة العاصمة التركية أنقرة 29 شخصا، يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "داعش".

 

217

روابط ذات صلة

سفیر ترکیا لدی تونس: القضية الفلسطينية خط أحمر بالنسبة للشعب التركي

ترکیا تستدعي سفير العراق احتجاجا علی تقریر سقوط الموصل

وزراء دفاع ایران وروسیا وترکیا یجتمعون غدا في موسکو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

نواب روس يردون على مصادرة ترامب النصر على "داعش"

شاهد: الامارات تعاقب تونس بهذا الاجراء.. فماذا فعلت الاخيرة؟

عن أي "شعب إيراني" يتحدث ترامب؟!

اعتقال 3 اشخاص ينتحلون صفة الحشد الشعبي شمالي بغداد

بمناسبة العام الجديد، هدايا مدرسية لأطفال سوريا من الأطفال الروس

شاهد : عامل مخبز يثير جدلاً واسعا بسبب مزعج جدا !!

القوات الامنية العراقية تقطع بعض الطرق استعداداً لبدء احتفالات العام الجديد

هل باتت أيام "العمالة الاجنبية" معدودة على "أرض الحرمين"؟

الشرطة التركية تعتقل 20 مشتبهٌا بالانتماء لـ"داعش"

السودان.. تحرير 95 رهينة من عصابات الاتجار بالبشر

إيران تدين التدخل الكندي في شؤونها الداخلية

داعش يتبنى الهجوم على مقبرة في أفغانستان

تعرف على فوائد الشمندر في عالم الصحة

5404 إصابة خلال مواجهات في الضفة وغزة والقدس منذ اعلان ترامب

شاهد.. ماذا فعل الاميركان قبل وصول القوات العراقية لطوزخورماتو

مقتل 6 أشخاص جراء تحطم طائرة في أستراليا

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية صامتة في الأقصى

شاهد بالفيديو، الراجمة الروسية TOS -1A تستهدف النصرة بريف ادلب

محرقة كبيرة لمرتزقة العدوان بعد هجمات وضربات صاروخية للجيش اليمني

قائد مقر القدس: إنقاذ رهينة ايراني في بلد جار

الأکثر مشاهدة