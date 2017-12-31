العالم – تركيا

وقالت مديرية أمن إسطنبول، في بيان نشرته اليوم الأحد على موقعها الرسمي، إن "شرطة مكافحة الإرهاب، نفذت أمس السبت، عمليات مداهمة متزامنة في ثلاث مقاطعات بمدينة إسطنبول لاعتقال أشخاص يشتبه في اتصالهم بتنظيم "داعش" وأشخاص يتواجدون في مناطق النزاع".

وأضاف البيان "أن العمليات أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص وإلقاء القبض على خمسة عشر آخرين يعتقد أنهم مقاتلين أجانب" من دون أن يحدد أي جنسيات،

لافتا إلى وجود معلومات استخباراتية تفيد بأن الأشخاص الموقوفين كانوا يخططون لشن عمليات إرهابية في تركيا.

وكانت شرطة إسطنبول أوقفت يوم الجمعة الماضي 46 شخصا، بينهم 43 يحملون جنسيات أجنبية في مناطق متفرقة بمدينة إسطنبول يشتبه في صلتهم بتنظيم "داعش".

حسب بيان مديرية أمن إسطنبول، كما أوقفت شرطة العاصمة التركية أنقرة 29 شخصا، يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "داعش".

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