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تشكيل حكومة جديدة في مالي بموجب مرسوم رئاسي

تشكيل حكومة جديدة في مالي بموجب مرسوم رئاسي
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

شكلت حكومة جديدة الأحد، في مالي بعد تعيين سوميلو بوباي مايجا رئيسا للوزراء، بموجب مرسوم رئاسي.

العالم - أفريقيا 

وتتألف الحكومة من 36 وزيرا في مقابل 35 في الحكومة السابقة، مع تغيير اساسي تمثل في خروج وزير الخارجية عبدالله ديوب الذي تم استبداله بوزير ادارة الاراضي السابق تيمان اوبير كوليبالي.

وانضم ستة وزراء جدد الى هذه الحكومة التي تشكلت بعد ساعات من تعيين سوميلو بوباى مايغا (63 عاما) خلفا لعبدالله ادريس مايغا الذي كان يشغل هذا المنصب منذ أبريل.

وسوميلو بوباي مايجا هو خامس رئيس للوزراء يعينه الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا الذي انتخب فى أغسطس 2013 لخمس سنوات والمرشح المحتمل لهذا المنصب فى 2018.

ويقول مراقبون إن رئيس الدولة يستعد مع هذه الحكومة الجديدة للحملة الرئاسية ويسعى لإحكام سيطرته على الوضع فى شمال مالي، حيث تتواصل هجمات المسلحين.

ووقعت هذه المنطقة فى مارس أبريل 2012 تحت سيطرة مجموعات مسلحة على صلة بتنظيم القاعدة، وأدت عملية عسكرية فرنسية شنت فى يناير 2013 الى طرد القسم الأكبر من هذه المجموعات.

لكن مناطق بكاملها فى البلاد ما زالت غير خاضعة لسيطرة قوات حكومة مالى والقوات الفرنسية وقوة الأمم المتحدة (مينوسما) التى دائما ما تتعرض لهجمات، رغم توقيع اتفاق سلام فى مايو ويونيو 2015 كان يفترض أن يؤدي إلى عزل نهائي للمسلحين.

ومنذ 2015، امتدت هذه الهجمات إلى وسط وجنوب مالي، وشملت هذه الظاهرة البلدان المجاورة ولاسيما بوركينا فاسو والنيجر.

ولمواجهة تدهور الوضع على حدود مالي وبوركينافاسو والنيجر، أعادت مجموعة دول الساحل الخمس الإقليمية التي تضم هذه البلدان الثلاثة وموريتانيا وتشاد، في 2017، تفعيل مشروع قوة مشتركة ضد المسلحين أطلق في نوفمبر 2015.

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