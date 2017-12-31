قائد عراقي يعلق على انباء تواجد عناصر "داعش" بقضاء الحويجة

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وقال رشيد إن "الاوضاع الأمنية في قضاء الحويجة ونواحيها (55 كم جنوب غربي كركوك)، مستقرة واليوم قمنا في جولة ميدانية للاطلاع على الاوضاع في الحويجة وناحية العباسي حيث ان الحركة طبيعية والمواطنين يمارسون حياتهم بصورة طبيعية والدوائر الحكومية تمارس مهامها بصورة جيدة".

وأضاف أن "الانباء التي تحدثت عن تواجد عناصر تنظيم داعش الارهابي لا صحة لها"، مؤكدا أن "قوات اللواء 60 في الفرقة 20 تنفذ عمليات استباقية ولا يوجد أي نشاط للتنظيم الارهابي وقطعاتنا منتشرة في عموم المناطق وتؤمن المواقع التي تنتشر بها".



وكانت خلية الإعلام الحربي اصدرت، في (26 كانون الأول 2017)، بياناً بشأن أحداث أمنية بمحافظة كركوك وحذر من "اختلاق سيناريوهات"، فيما اكدت احتفاظها بكامل الحق بمقاضاة اي جهة تحاول أن تضلل الرأي العام، ردا على تقرير نشرته صحيفة "الشرق الاوسط" بأن "داعش" اصدر بيانا عن عودة قريبة لزعيمه ابو بكر البغدادي في محافظة كركوك.