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البرلمان الروسي: تصريحات ترامب حول الإنجازات في سوريا لا تتفق مع الواقع

البرلمان الروسي: تصريحات ترامب حول الإنجازات في سوريا لا تتفق مع الواقع
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

صرح عضو البرلمان الروسي، اليكسي بوشكوف، اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الإنجازات الأمريكية في سوريا، لا تتفق كثيرا مع الواقع، وجاءت لتحقيق أهداف سياسية.

العالم-سوريا

وقال بوشكوف في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "تصريحات ترامب حول الإنجازات الأمريكية في سوريا لا علاقة لها بالوقائع"، مضيفا "إنها ما بعد الحقيقة" وهي واقع زائف، وجاءت لأغراض سياسية".

وكان ترامب قد قال في خطابه الأسبوعي للمواطنين، إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حصل على ما يقرب من 100 في المئة من أراضي جماعة "داعش" الارهابية في سوريا والعراق.

وأعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، سابقا، أن أكثر من 800 مدني قتلوا جراء غارات مايسمى بالتحالف الدولي تحت قيادة الولايات المتحدة، منذ بدء عملياته في سوريا والعراق.

وقالت القيادة، في بيان: "وفقا للمعلومات المتاحة اليوم، تعتقد القيادة المركزية أن 817 مدنيا قتلوا دون قصد بضربات التحالف منذ بدء العملية. ولا يزال التحقيق مستمرا بشأن 603 حوادث أخرى بحسب ما افاد به موقع سبوتنيك.

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