النائب العام في طهران: امریكا تسعى لركوب موجة الاحتجاجات

العالم - ايران

جاءت تصریحات النائب العام في طهران یوم امس، في معرض الاشارة الى الصلة التي تربط هذه التحركات باعاداء الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة؛ منوها في ذات السیاق الى تغریدة ترامب، وبیان الخارجیة الامریكیة، ودعم زمرة المنافقین للتحركات الاخیرة.

وشدد جعفري دولت ابادي على ان امریكا وفي ضوء هزائمها الاقلیمیة وفشل الجماعات التكفیریة، تسعى لركوب موجة بعض الاحتجاجات وذلك بهدف التعویض عن هذه الهزائم.

وتطرق النائب العام في طهران الى موضوع فصل 'الاحتجاج ضد المشاكل الاقتصادیة' و'التظاهرات المناوئة للقانون'، قائلا ان الشعب الذي قدّم الاف الشهداء في سبیل الثورة وترسیخ النظام الاسلامي لن یعود الى فترة الجاهلیة البهلویة ابدا؛ ومضیفا ان تحوّل هذه الاحتجاجات ضد غلاء اسعار بعض السلع او السیاسات الاقتصادیة للحكومة، الى تحركات مخالفة للقانون تؤكد هذه الحقیقة بان امریكا تقف خلف كوالیس هذه التحركات.

وفیما اشار الى 'محاولات البعض' ممن یسعى عبر الهجوم على المساجد والمراكز الحكومیة ومحطات الوقود وحرق وتخریب الممتلكات العامة، لزعزعة امن البلاد؛ كشف جعفري دولت ابادي عن اعتقال عدد من الاشخاص؛ مصرحا ان الشعب لن یحرق الحسینیات والبنوك ابدا وهكذا تحركات تهدف الى مواجهة النظام والاخلال بالامن العام في البلاد.

واستطرد قائلا، انه في ضوء زیارة 'ترامب' للمنطقة وادائه لرقصة السیوف والاعلان عن اتفاقه مع 'اسرائیل' حول ایران، یوحي بوقوع هكذا احداث.

وشدد النائب العام في طهران على ان ممارسة التحركات المخلة بالامن بما فیها اضرام النار في المراكز الحكومیة وتخریب الممتلكات العامة لا تعتبر جرائم معهودة بما یستدعي القضاء ان یقوم بالتصدي الفوري والحازم لهذه الاعمال من جانب العدو.

و وصف جعفري دولت ابادي الاجراءات مثل الدعوة للفوضى وتدمیر الممتلكات الحكومیة بانها جریمة تترتب علیها عقوبات كبیرة؛ مطالبا قضاة البلاد الى التاهب التام والتعاون مع قوات الشرطة بهدف المطاردة القضائیة للضالعین الرئیسیین فیها.

وفی السیاق نفسه، كشف النائب العام في طهران عن الطلب المقدم من النیابة العامة لمطاردة احد المتورطین المقیم في خارج البلاد لتورطه في التحریض على نشاطات ارهابیة واحراق الممتلكات العامة وغیرها من الممارسات ذات الصلة؛ مصرحا ان هذا الطلب یرتكز على قانون مكافحة تمویل الارهاب؛ ومتطلعا الى قیام الشرطة الدولیة بالاجراء اللازم في هذا الخصوص فورا.

ارنا