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روحاني: الإيرانيون يتفهمون الموقف الحساس لإيران والمنطقة وسيتصرفون على أساس مصالحهم الوطنية
روحاني: للناس انتقادات حول الفساد والشفافية فضلا عن الاقتصاد وليس من الدقة أن توجه كافة الانتقادات للسلطة التنفيذية
روحاني: يجب على كافة الجهات المعنية توفير الارضية للانتقاد والاحتجاج القانوني والمسيرات والتجمعات التي يكفلها الدستور
روحاني: الانتقاد في كافة المجالات من حق الشعب لكن هناك فرق بين الانتقاد والعنف وتخريب الممتلكات العامة
الرئيس روحاني: الرئيس الاميركي الذي يسعى دائما ضد مصالح الشعب الايراني لا يمكن ان يكون مشفقا عليهم
الرئيس روحاني: انتقادات الشعب ليست اقتصادية فقط وانما تشمل الفساد والشفافية
الرئيس روحاني: ليس من الدقة أن توجه في وسائل الاعلام كافة الانتقادات للسلطة التنفيذية
الرئيس روحاني: يجب على كافة الجهات المعنية توفير الارضية للانتقاد والاحتجاج القانوني والمسيرات والتجمعات القانونية
روحاني: الشعب حر في التعبير عن انتقاداته لكن يجب الانتباه بأن طريقة الانتقاد يجب أن تؤدي الى تحسين الوضع المعيشي
الرئيس روحاني: الانتقاد في كافة المجالات من حق الشعب لكن هناك فرق بين الانتقاد والعنف وتخريب الممتلكات العامة
ابرز احداث ايران لعام 2017.. صواريخ باليستية استهدفت هذه الجماعة!
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الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش
شهد العام 2017 احداثاً مفصلية لايران، حيث حققت خلاله عدة انجازات عسكرية وعلمية واقتصادية وسياسية، وتعاملت طهران بشكل حاسم مع التهديدات الارهابية من خلال استهداف جماعة داعش الوهابية في دير الزور بالصواريخ الباليستية التي اطلقت من كرمانشاه وكردستان.
العالم
-
ايران
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..
103-104
تصنيف :
إیران
العالم الاسلامي
فيديو
خاص بالعالم- مراسلون
كلمات دليلية :
#حرس الثورة الاسلامية صواريخ باليستية
#جماعة داعش الوهابية دير الزور
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