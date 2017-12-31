روحاني: الاحتجاج والانتقاد في شتى الأمور من حقوق الشعب

العالم ـ إيران

وفي كلمته بالجلسة شدد روحاني على أن الشعب الإيراني يقرر دوماً حسب مصالحه القومية، مؤكداً أن الحكومة والشعب سوف يحلان المشاكل سوية.

ولفت إلى أن: الاحتجاج والانتقاد في شتى الأمور من حقوق الشعب، ويجب أن ينتهي أسلوب الاحتجاج والانتقاد إلى حل مشاكل البلاد وتحسن حياة الناس.

وأشار الرئيس روحاني إلى أن: جذور بعض المشاكل الاقتصادية تعود إلى الأعوام الماضية والبعض منها يعود إلى الحال

وفيما أشار إلى أن هناك فرق بين الانتقاد وتخريب المرافق العامة، أكد أن الشعب يطالب إضافة إلى حل المشاكل الاقتصادية بالشفافية واقتلاع جذور الفساد.

وأوضح أن على أجهزة الدولة توفير الأرضية للنقد والاحتجاج بشكليهما القانونيين، داعياً الحكومة إلى مدانشة المشاكل مع الشعب من دون تلكؤ.. وأضاف " ليركز الشعب والشباب الحلول!"

ورداً على اتهامات الساسة الغربيين للجمهورية الإسلامية قال روحاني: لا يحق للذي يصف الشعب الإيراني بالإرهابي العطف على شعبنا.

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