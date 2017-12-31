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روحاني: الإيرانيون يتفهمون الموقف الحساس لإيران والمنطقة وسيتصرفون على أساس مصالحهم الوطنية
روحاني: للناس انتقادات حول الفساد والشفافية فضلا عن الاقتصاد وليس من الدقة أن توجه كافة الانتقادات للسلطة التنفيذية
روحاني: يجب على كافة الجهات المعنية توفير الارضية للانتقاد والاحتجاج القانوني والمسيرات والتجمعات التي يكفلها الدستور
روحاني: الانتقاد في كافة المجالات من حق الشعب لكن هناك فرق بين الانتقاد والعنف وتخريب الممتلكات العامة
الرئيس روحاني: الرئيس الاميركي الذي يسعى دائما ضد مصالح الشعب الايراني لا يمكن ان يكون مشفقا عليهم
الرئيس روحاني: انتقادات الشعب ليست اقتصادية فقط وانما تشمل الفساد والشفافية
الرئيس روحاني: ليس من الدقة أن توجه في وسائل الاعلام كافة الانتقادات للسلطة التنفيذية
الرئيس روحاني: يجب على كافة الجهات المعنية توفير الارضية للانتقاد والاحتجاج القانوني والمسيرات والتجمعات القانونية
روحاني: الشعب حر في التعبير عن انتقاداته لكن يجب الانتباه بأن طريقة الانتقاد يجب أن تؤدي الى تحسين الوضع المعيشي
الرئيس روحاني: الانتقاد في كافة المجالات من حق الشعب لكن هناك فرق بين الانتقاد والعنف وتخريب الممتلكات العامة

روحاني: الاحتجاج والانتقاد في شتى الأمور من حقوق الشعب

روحاني: الاحتجاج والانتقاد في شتى الأمور من حقوق الشعب
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران حسن روحاني عقد مجلس الوزراء الإيراني مساء اليوم جلسته التي أكد فيها روحاني على أن الاحتجاج والانتقاد في شتى الأمور من حقوق الشعب.

العالم ـ إيران

وفي كلمته بالجلسة شدد روحاني على أن الشعب الإيراني يقرر دوماً حسب مصالحه القومية، مؤكداً أن الحكومة والشعب سوف يحلان المشاكل سوية.

ولفت إلى أن: الاحتجاج والانتقاد في شتى الأمور من حقوق الشعب، ويجب أن ينتهي أسلوب الاحتجاج والانتقاد إلى حل مشاكل البلاد وتحسن حياة الناس.

وأشار الرئيس روحاني إلى أن: جذور بعض المشاكل الاقتصادية تعود إلى الأعوام الماضية والبعض منها يعود إلى الحال

وفيما أشار إلى أن هناك فرق بين الانتقاد وتخريب المرافق العامة، أكد أن الشعب يطالب إضافة إلى حل المشاكل الاقتصادية بالشفافية واقتلاع جذور الفساد.

وأوضح أن على أجهزة الدولة توفير الأرضية للنقد والاحتجاج بشكليهما القانونيين، داعياً الحكومة إلى مدانشة المشاكل مع الشعب من دون تلكؤ.. وأضاف " ليركز الشعب والشباب الحلول!"

ورداً على اتهامات الساسة الغربيين للجمهورية الإسلامية قال روحاني: لا يحق للذي يصف الشعب الإيراني بالإرهابي العطف على شعبنا.

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