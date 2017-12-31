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أردوغان: قضية القدس تحولت إلى امتحان لمسلمي ومظلومي العالم

أردوغان: قضية القدس تحولت إلى امتحان لمسلمي ومظلومي العالم
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

​​​​​​​قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إنّ قضية القدس تحوّلت إلى امتحان للمسلمين والمظلومين في تركيا وسائر بلدان العالم.

العالم ترکیا

وأوضح أردوغان في رسالة متلفزة بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية 2018، أنّ اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، لم يلق دعماً من أحد سوى هذه الأخيرة، فضلاً عن أنه أحدث تطوراً إيجابياً تمثل في إعلان القدس عاصمة لفلسطين.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره لشعب بلاده على موقفه الداعم والصادق للقدس.

وأضاف أردوغان قائلاً: “نعلم أن عام 2018، سيحمل معه تطورات جديدة سواء في الداخل أو الخارج، لذا فإننا سنستمر في تعزيز قوة بلادنا في كافة المجالات، وسنعمل على زيادة اللحمة بين الدولة والشعب، وذلك بهدف الاستعداد لمواجهة الأزمات التي ستعترضنا”.

وأشار أردوغان إلى أنّ حكومة بلاده ستبذل جهوداً مضاعفة من أجل القضاء على البطالة في البلاد، مشيراً في هذا السياق إلى استمرار حملة توظيف العاملين الجدد التي بدأت العام الماضي.

وقال أردوغان: “أقدمنا على خطوات جادة في مكافحة منظمتي “غولن” و”بي كا كا”، وخلال 2017، تعرضنا لهجمات اقتصادية كبيرة لكن بعون الله ثم خبرة حكومتنا ودعم أصدقائنا، استطعنا إحباط تلك الهجمات”.

ولفت الرئيس التركي إلى أهمية الاستحقاقات الانتخابية المحلية والبرلمانية والرئاسية التي ستجري في 2019، بالنسبة لمستقبل البلاد.

وفي هذا السياق قال: “أنتظر من جميع مواطنينا أن يتمسكوا بالكوادر التي لها أهداف ومشاريع وطاقة لإنعاش بلادنا، وأن يحذروا في هذه المرحلة الحساسة من الاستفزازات ومن الذين يريدون زرع الفتنة بيننا من أجل تحقيق مصالحهم السياسية”.

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