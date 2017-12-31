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البحرية اليمنية تضبط مركبة تجسسية ذاتية التحكم تابعة للعدوان

البحرية اليمنية تضبط مركبة تجسسية ذاتية التحكم تابعة للعدوان
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات البحرية والدفاع الساحلي اليمنية اليوم الأحد عن تمكنها من ضبط مركبة تجسسية تابعة للعدوان السعودي ومرتزقته في المياه الإقليمية اليمنية.

العالم - مراسلونا

ونقل موقع "المسيرة" عن مصدر عسكري يمني بأن القوات البحرية والدفاع الساحلي ضبطت مركبة تجسسية ذاتية التحكم تابعة للغزاة في المياه الإقليمية اليمنية.

ويأتي هذا الانجاز النوعي للقوات البحرية والدفاع الساحلي اليمني في إطار ما توعد به قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي دول العدوان في خطاب المعادلات الجديدة وتحذيره لهم بأن أي مغامرة من قبلهم تستهدف الحديدة والميناء ستكون عواقبها وخيمة مؤكدا أن في اليمن قوة دفاعية وتستطيع التصدي لأي خطر وضرب البوارج الحربية والعتاد الحربي القادم من قوى العدوان بمختلف أشكاله وأنواعه.

ويذكر أن القوات البحرية والدفاع الساحلي أكدت مرارا على جاهزيتها العالية للتصدي لأي خطر يستهدف السواحل اليمنية.

يشار إلى أن القوات البحرية والدفاع الساحلي اليمنية تمكنت خلال ألف يوم من العدوان من استهداف 10 سفن وفرقاطات وعدد من الزوارق الحربية التابعة لتحالف قوى العدوان والغزو السعودي الأمريكي.

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