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المشتبه بارتكابه اعتداء سان بطرسبورغ يقر بفعلته

المشتبه بارتكابه اعتداء سان بطرسبورغ يقر بفعلته
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

افاد المحققون الأحد أن المشتبه بارتكابه الاعتداء في متجر كبير في سان بطرسبورغ الأربعاء والذي اعتقلته أجهزة الأمن الروسية السبت، أقر بما فعل ويبدو انه مختل عقليا.

العالماوروبا

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان “خلال استجوابه، اكد المشتبه به انه دبر ونفذ الجريمة. واوضح انه قام بذلك بدافع كراهية منظمي وأعضاء دورات التدريب النفسية التي كان حضرها”.

واورد المحققون ان المشتبه به مسجل لدى عيادة للطب النفسي منذ كان في عامه التاسع عشر وكان اخفى قرب مكان الانفجار شريحتي ذاكرة “يو اس بي” تتضمنان “معلومات عن الاسباب التي دفعته الى تنفيذ (الاعتداء) وصورة للعبوة الناسفة”.

واضافت اللجنة أن “التحقيقات اكدت ضلوع المتهم في صنع عبوة ناسفة واستخدام شريحتي ذاكرة يو اس بي”.

كذلك، قرر المحققون اعادة توصيف القضية التي فتح التحقيق في شانها أولا بوصفها “محاولة قتل” بحيث باتت “عملا ارهابيا”.

وأمرت محكمة في سان بطرسبورغ مساء الأحد بتوقيف المشتبه به حتى 28 شباط/ فبراير، بحسب ما نقلت وكالة ريا نوفوستي العامة للانباء.

وكان مصدر قريب من الملف صرح السبت لوكالة انترفاكس للانباء ان المشتبه به “من سكان سان بطرسبورغ وعمره 35 عاما واسمه ديمتري لوكياننكو”، لافتا إلى أنه “عضو في حركة قومية تنشط في الظل”.

ونقلت وسائل الاعلام الروسية عن مصادر اخرى ان المشتبه به كان منعزلا وسبق أن حكم بتهمة حيازة مخدرات.

ولا تتوافق هذه الصفات مع شخص من انصار تنظيم داعش الذي تبنى الاعتداء في بيان نشرته وكالة اعماق التابعة له.

واصيب 18 شخصا بانفجار عبوة يدوية الصنع مساء الاربعاء توازي قوتها مئتي غرام من مادة “تي ان تي” داخل متجر كبير في سان بطرسبورغ. ولا يزال ثمانية مصابين في المستشفى.

 

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