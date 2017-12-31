البث المباشر

هذه هي البحرين في 2017..

هذه هي البحرين في 2017..
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

مرّ العام 2017 ثقيلاً ومنهكاً، قاسياً وعنيفاً وتصعيدياً. الوضع السياسي يختم عامه السادس أكثر قتامة وتأزماً، حرية التعبير والرأي أكثر إخراساً، الأحكام القضائية أشدّ قسوة وانتقاماً، كل شيء يسير باتجاه إنهاء الهامش الأخير للدولة، مقابل إطلاق يد الاستبداد والقمع وكتم الأنفاس والأصوات.

العالم - البحرين

15 شهيداً قضوا خلال هذا العام 3 منهم إعداماً، آخرين عبر الاستهداف المباشر على يد قوات الأمن البحرينية. 14 بحرينياً صدر في حقهم حكماً بالإعدام على خلفيات سياسية، 8 منهم في محاكم مدنية و6 في محاكم عسكرية. 155 بحرينياً أُسقطت جنسياتهم قضائياً لأسباب سياسية. أحكام بالسجن المؤبد بشكل شبه يومي.

إغلاق جريدة الوسط البحرينية والقضاء على آخر صوت إعلامي مستقل. حلّ جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) والقضاء على الهامش الأخير للعمل السياسي العلني في البلاد.

استحداث قضايا جديدة على الحقوقيين والسياسيين المسجونين أصلاً بهدف تغليظ الأحكام. صدور الحكم بحبس آية الله قاسم سنة مع وقف التنفيذ ومصادرة 3.3 مليون دينار وعقارين، واقتحام منطقة الدراز المحاصرة منذ أكثر من عام وسقوط 5 شهداء و286 معتقلا وآية الله قاسم تحت الإقامة الجبرية. واستحداث تهمة جديدة ومحاكمة الشيخ علي سلمان وآخرين بتهمة التخابر مع قطر.

على صعيد العلاقات الخارجية، البحرين تقطع علاقاتها مع دولة قطر وتشارك في حصارها مع السعودية والإمارات، وواشنطن توافق على صفقة أسلحة للبحرين بقيمة 3.8 مليار دولار، وكونجرس الفيفا ينعقد في البحرين بمشاركة "إسرائيل"، وانتهاء العام بوفد بحريني يزور "إسرائيل" بشكل علني.

المصدر: مرآة البحرين

108-104

تصنيف :

روابط ذات صلة

منظمة أمريكية تدعو البحرين إلى إسقاط التهم ضد الشيخ سلمان

هذا ما يواجهه سجناء الرأي في سجن "جو" بالبحرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حماس وفتح: قرار الليكود خطير ومتمسكون بالأرض

البخيتي: الشراكة بين أنصار الله والمؤتمر لها مستقبل كبير

هل تدق مصر طبول الحرب مع إثيوبيا؟!

محمود عباس يستدعي ممثل منظمة التحرير لدى واشنطن للتشاور

قنص 8 جنود سعوديين ومرتزقين في جيزان ونجران وعسير

بالفيديو.. اصطياد حيوان الرفش الخطير في العراق!

الكيان الإسرائيلي يمدد اعتقال نور التميمي لـ 100 يوم

هذه هي البحرين في 2017..

إنقاذ رجل أعمال من اغتيال مؤكد وقائد العصابة أخ لنائب بالبرلمان السوري !

حزب الليكود يصوت بالاجماع على فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية

بالصور.. بابا نويل يطرق باب الفلوجة

طيران العدوان يلقي قنابل ضوئية بنهم و17 شهيدا وجريحا فقط بحجة

شاهد : الشفق القطبي ينعش السياحة في النرويج

روحاني:من يعادون الشعب الايراني لا يحق لهم التباكي عليه 

بالصور.. سلاح صيني يرعب الأمريكيين

الصومال تحاصر عناصر "شبكة أبوظبي"

كوريا الجنوبية تطور دبابة "شفافة"

المشتبه بارتكابه اعتداء سان بطرسبورغ يقر بفعلته

مقتل شرطي وإصابة 6 في إطلاق نار بكولورادو الأمريكية

مصر تشدد إجراءات الأمن بمحيط الكنائس مع بدء العام الجديد

الأکثر مشاهدة