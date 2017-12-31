محمود عباس يستدعي ممثل منظمة التحرير لدى واشنطن للتشاور

وقال وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، إن الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته، بحضور رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة حسام زملط، للتشاور معه حول ما جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخطوات المستقبلية التي ستتخذ.

وأضاف، أن السفير زملط سيعود إلى واشنطن لمتابعة أعماله بعد انقضاء فترة الأعياد.

وجاء قرار الوزارة بعد 25 يوما من اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي وتوقيعه مرسوما حول نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

يذكر أن قرار الرئيس الأمريكي أثار ردود فعل سلبية في فلسطين والدول العربية والإسلامية وأغلب دول العالم.