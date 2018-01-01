شاهد اصطدام في مطار بغداد... وهذه هي النتيجة!

العالم - حوادث

وذكرت مصادر من مطار بغداد، في تصريحات صحفية، ان طائرة "إيرباص 330" تابعة للخطوط الجوية العراقية، اصطدم أحد أجنحتها صباح امس، بعمود اتصالات بجانب المدرج في ساحة المطار، وأدى ذلك الى وقوع ضرر بليغ فيه مما استدعى خروجها عن الخدمة مؤقتاً واستنفار فرق الصيانة لتصليحها.

وأضافت أن جميع رحلات مطار بغداد الدولي، تم تأخيرها بعد حادثة الاصطدام.

يذكر ان الخطوط الجوية العراقية تعاقدت في وقت سابق،على شراء 8 طائرات من شركة ايرباص العالمية، اثنتان من نوع A321-214 وستة أخرى من طراز A320-214 ، حيث كانت تملك سابقا طائرتين من طراز "ايرباص A330".

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