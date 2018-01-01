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شاهد اصطدام في مطار بغداد... وهذه هي النتيجة!

شاهد اصطدام في مطار بغداد... وهذه هي النتيجة!
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، الأحد، إلى حادث اصطدام مما تسبب بضرر في أحد أجنحتها وخرجت عن الخدمة مؤقتا.

العالم - حوادث

وذكرت مصادر من مطار بغداد، في تصريحات صحفية، ان طائرة "إيرباص 330" تابعة للخطوط الجوية العراقية، اصطدم أحد أجنحتها صباح امس، بعمود اتصالات بجانب المدرج في ساحة المطار، وأدى ذلك الى وقوع ضرر بليغ فيه مما استدعى خروجها عن الخدمة مؤقتاً واستنفار فرق الصيانة لتصليحها.

وأضافت أن جميع رحلات مطار بغداد الدولي، تم تأخيرها بعد حادثة الاصطدام.

يذكر ان الخطوط الجوية العراقية تعاقدت في وقت سابق،على شراء 8 طائرات من شركة ايرباص العالمية، اثنتان من نوع A321-214 وستة أخرى من طراز A320-214 ، حيث كانت تملك سابقا طائرتين من طراز "ايرباص A330".

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