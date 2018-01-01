تعرف على مواصفات وصور الغواصة التجسسية التي ضبطتها البحرية اليمنية

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وبحسب المصدر فإن المركبة المضبوطة هي عبارة عن غواصة عسكرية ذاتية التحكم، نوع (ريموس 600)، أمريكية الصنع، تقوم بتنفيذ المهام التجسسية، ووزنها يصل إلى 500 كيلو، ويبلغ طولها 3.25 متر مجهزة بتطبيق ثنائي التردد تكنولوجيا يقوم بالمسح الجانبي، والتصوير الصوتي، وكاميرات الفيديو المصنعة من قبل هيردويد، وهي شركة تابعة ل كونغسبرغ البحرية .

وريموس 600 مشابه ل "بليفين الروبوتات أوفس"، والتي كانت تستخدم للبحث عن حطام طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة MH370. وتشمل التطبيقات الأخرى المسوح الهيدروغرافية، وأمن الميناء، والرصد البيئي.

يشار إلى أن القوات البحرية والدفاع الساحلي اليمنية تمكنت خلال ألف يوم من العدوان من استهداف 10 سفن وفرقاطات وعدد من الزوارق الحربية التابعة لتحالف قوى العدوان والغزو السعودي .

يذكر أن القوات البحرية والدفاع الساحلي أكدت مرارا على جاهزيتها العالية للتصدي لأي خطر يستهدف السواحل اليمنية.

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