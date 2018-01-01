البث المباشر
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تعتقل النائب بالمجلس التشريعي عن حماس ناصر عبد الجواد بعد اقتحام منزله ببلدة دير بلوط
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين اثر اقتحامها لمدينة طولكرم بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينة طولكرم بالضفة المحتلة
ا ف ب: الزعيم الكوري الشمالي يقول إن زر إطلاق السلاح النووي بات موجودا على مكتبه
ا ف ب: كيم جونغ-اون يقول إنه يجب على كوريا الشمالية أن تنتج كميات كبيرة من القنابل النووية والصواريخ
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل الشابين أمجد أبوسفاقة وعبدالكريم عبد الدايم عقب اقتحامها مدينة طولكرم
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قرية عين عريك غرب رام الله
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وسط إطلاق للقنابل الغازية
ا ف ب: مقتل 10 أميركيين في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بني نعيم شرق الخليل من منطقة يقين

تعرف على مواصفات وصور الغواصة التجسسية التي ضبطتها البحرية اليمنية

تعرف على مواصفات وصور الغواصة التجسسية التي ضبطتها البحرية اليمنية
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت القوات البحرية والدفاع الساحلي عن تمكنها من ضبط مركبة تجسسية تابعة للغزاة في المياه الإقليمية اليمنية.

العالم - مراسلونا

وبحسب المصدر فإن المركبة المضبوطة هي عبارة عن غواصة عسكرية ذاتية التحكم، نوع (ريموس 600)، أمريكية الصنع، تقوم بتنفيذ المهام التجسسية، ووزنها يصل إلى 500 كيلو، ويبلغ طولها 3.25 متر مجهزة بتطبيق ثنائي التردد تكنولوجيا يقوم بالمسح الجانبي، والتصوير الصوتي، وكاميرات الفيديو المصنعة من قبل هيردويد، وهي شركة تابعة ل كونغسبرغ البحرية .

وريموس 600 مشابه ل "بليفين الروبوتات أوفس"، والتي كانت تستخدم للبحث عن حطام طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة MH370. وتشمل التطبيقات الأخرى المسوح الهيدروغرافية، وأمن الميناء، والرصد البيئي.

يشار إلى أن القوات البحرية والدفاع الساحلي اليمنية تمكنت خلال ألف يوم من العدوان من استهداف 10 سفن وفرقاطات وعدد من الزوارق الحربية التابعة لتحالف قوى العدوان والغزو السعودي .

يذكر أن القوات البحرية والدفاع الساحلي أكدت مرارا على جاهزيتها العالية للتصدي لأي خطر يستهدف السواحل اليمنية.

103-10

روابط ذات صلة

البحرية اليمنية تضبط مركبة تجسسية ذاتية التحكم تابعة للعدوان

البحرية اليمنية: موانئ المعتدين في مرمی صواريخنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الحكومة العراقية تصدر بياناً مهماً عن الإعمار الشامل للبلاد

 لاعب ألماني شهير من أمام الكعبة: هنا فقط شعرت بأن روحي ذهبت إلى مكان آخر!

قاضي إعدام صدام حسين يكشف مفاجاة... لهذا السبب عجلت في إعدامه! 

بالفيديو: غارات سعودية بلا هوادة تطحن مدنيين تحت انقاض منازلهم

إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى البحرين

بالصور: هذا ما فعلته "كارمن" بفرنسا في رأس السنة

تقرير: المغرب من أهم الدول شراءً للسلاح الامريكي

شيخ الأزهر يدعو إلى تحرك دولي من أجل فلسطين والمضطهدين في بورما

مقتل 25 حطابا في هجوم لـ"بوكو حرام" شمال شرق نيجيريا

وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع عن عمر 84 عاما

طهران: الشعب الايراني يرجح امنه القومي على ارهاب ترامب

الغوطة الشرقية لم تعد جبهة هادئة.. بداية عام جديد ونصر كبير

الشارع الاردني يترقب مضاعفة سعر الرغيف بعد "اسرع" موازنة يقرها البرلمان

بالفيديو... لاعب كرة عربي يسعف زميله المصاب داخل المعلب

زعيم كوريا الشمالية: زر إطلاق "النووي" جاهز على مكتبي

بمناسبة العام الجديد 2018.. الحريري يهنئ عون وبري: نجتمع دائما على حماية لبنان

2017.. عام هرولة ثلاث دول عربية نحو التطبيع العلني مع الاحتلال

عودة خدمة "واتساب" بعد تعطلها في أغلب دول العالم

وزير النفط السوري يعلن عن مفاجأة كبرى!

جبهات الحدود تشتعل.. صاروخ باليستي وقنص وتدمير ومصرع مرتزقة

الأکثر مشاهدة