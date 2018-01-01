شيخ الأزهر يدعو إلى تحرك دولي من أجل فلسطين والمضطهدين في بورما

العالم-مصر

جاء ذلك في بيان للطيب، أعرب فيه، عن تمنياته أن يكون 2018 عام خير وسلام على البشرية جمعاء.

وطالب الطيب، المجتمع الدولي وقواه الفاعلة بـ“التحرّك بفاعلية من أجل عالم خالٍ من الجوع والفقروالتهميش“.

وقال إن “المجاعات في إفريقيا، والقمع والاضطهاد في بورما، واحتلال فلسطين ومحاولات سلب حقوق الشعبالفلسطيني ونهب مقدساته، كلها قضايا مُلحَّة يجب أن تتصدر اهتمامات العالم في عامه الجديد“.

وأشار شيخ الأزهر إلى “ضرورة العمل على نشر ثقافة التسامح، والتعايش المشترك في جميع أنحاء العالم ونبذكل مظاهر العنصرية والتطرف والإرهاب“.

وفي6ديسمبر2017، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، وسط رفض شعبي ورسمي عربي وإسلامي واسع.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار (بورما) ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، في إقليم أراكان، غربي البلاد.

وأسفرت الجرائم المستمرة ضد الروهنغيا منذ سنوات، عن لجوء قرابة 826 ألفًا إلى بنغلادش بينهم 656 ألفًافروا منذ 25 أغسطس/آب الماضي، وفق الأمم المتحدة.

ووفقا لمنظمة “أطباء بلا حدود” الدولية (أهلية)، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من أقلية الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين)، غربي ميانمار، خلال الفترة ما بين 25 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول الماضيين.

المصدر:الأناضول