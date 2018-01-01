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قاضي إعدام صدام حسين يكشف مفاجاة... لهذا السبب عجلت في إعدامه! 

قاضي إعدام صدام حسين يكشف مفاجاة... لهذا السبب عجلت في إعدامه! 
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

كشف القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق سابقا،  على قناة "روسيا اليوم" في حلقةً خاصة من برنامج “قصارى القول” عن امور حول اعدام الديكتاتور العراقي صدام حسين.

العالم - العراق

وبمناسبة الذكرى الـ11 لاعدام صدام،  اشار القاضي حداد عن محاولات لتهريب صدام من سجنه، كانت السبب في التعجيل بإعدامه قائلاً إن التعجيل كان قبل أن يكتمل النظر والمرافعات في القضايا الأخرى، وذلك لعدة لأسباب أهمها الـ"كاريزما"، التي كان يتمتع بها الأخير، والتي جعلت كل البعثيين، يأملون أنه ما زال من الممكن أن يعود كل شيء مثلما كان، مشيرًا إلى أن ذلك الأمل انتهى بإعدام صدام.

وأكد “حداد” أن معلومات مؤكدة توافرت للسلطات العراقية حينها أثبتت أن الديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي، كان يخطط لتهريب صدام.

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