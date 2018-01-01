قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا بالضفة بينهم نائب بالتشريعي

العالم - فلسطين

وذكر موقع "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير بلوط في محافظة سلفيت واعتقلت النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس ناصر عبد الجواد، بعد اقتحام منزله.

وكان النائب عبد الجواد قد عاد من السفر قبل عدة أيام، حيث استكمل دراسته العليا في ماليزيا، وتنقل خلال وجوده بالخارج بين عدد من البلدان العربية والإسلامية مشاركا بالعديد من المؤتمرات والندوات والورش حول القضية الفلسطينية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس شمال الضفة.

ونقل " المركز الفلسطيني" عن مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا واعتقلت الشاب مصعب صباح، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

يذكر أن صباح أسير محرر لم يمض على الإفراج عنه من سجون الاحتلال سوى عشرة أشهر.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت عددا من دوريات الاحتلال وسيارات الشرطة منزلا لعائلة جاموس، وأفاد شهود عيان أن سبع دوريات للاحتلال برفقة سيارة شرطة للاحتلال اقتحمت حي خلة العامود، وتمركزت في محيط منزل عائلة جاموس، ثم فتشته دون معرفة دوافع ذلك.

وفي محافظة طولكرم، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات مركزة حيث زعم الجيش في بيان له إن قواته اعتقلت من وصفهم بالمطلوبين، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة.

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