البث المباشر
مصادر يمنية:20 شهيدا و8 جرحى كحصيلة اولية لاستهداف طيران العدوان سوقا شعبيا في مديرية الجراحي بالحديدة
مصادر يمنية:استشهاد واصابة عشرات المدنيين اثر غارات لطيران العدوان استهدفت سوقا شعبيا في مديرية الجراحي بالحديدة
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تعتقل النائب بالمجلس التشريعي عن حماس ناصر عبد الجواد بعد اقتحام منزله ببلدة دير بلوط
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين اثر اقتحامها لمدينة طولكرم بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينة طولكرم بالضفة المحتلة
ا ف ب: الزعيم الكوري الشمالي يقول إن زر إطلاق السلاح النووي بات موجودا على مكتبه
ا ف ب: كيم جونغ-اون يقول إنه يجب على كوريا الشمالية أن تنتج كميات كبيرة من القنابل النووية والصواريخ
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل الشابين أمجد أبوسفاقة وعبدالكريم عبد الدايم عقب اقتحامها مدينة طولكرم
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قرية عين عريك غرب رام الله
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وسط إطلاق للقنابل الغازية

ناسا تكشف عن الخطر الأكبر على العالم في 2018

ناسا تكشف عن الخطر الأكبر على العالم في 2018
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

كشفت صور "أقمار صناعية" حديثة، عما أسمته وسائل إعلام عديدة بـ"الخطر الأكبر على العالم في 2018".

العالم - علوم وتكنولوجيا

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صور أقمار صناعية تظهر تصدع عدد كبير من الجبال الجليدية في أحد الأنهار الجليدية الرئيسية في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، ما يشكل خطرا كبيرا على العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن جزر الجليد التي يطلق عليه "بي-44" المنبثقة عن جزيرة "بين" الجليدية، باتت سرعة ذوبانها قياسية منذ أيلول الماضي.


وأشار العلماء إلى أن "الجبل الجليدي الذي يذوب حاليا يبلغ طوله 160 قدما فوق الماء، وأكثر من 800 قدما تحت سطع الماء، وتحطم لأكثر من 20 قطعة، بعدما باتت تتدفق منه جيوب من الماء الدافئ.

وقال، إريك رينوت، عالم المناخ في جامعة كاليفورنيا الأمريكية إن "تلك السنوات ربما تكون الأسوأ على الإطلاق فالقارة القطبية الجنوبية تتحرك بسرعة كبيرة نحو المحيطات الحارة، وهذا سيكون له تأثير بيئي خطير جدا على الكوكب كله".

وتابع قائلا "يبدو أننا خلال السنوات المقبلة سيكون هناك جفاف جليدي كبير، يقابله ارتفاع كبير في منسوب المياه، ربما يؤدي إلى إغراق قارات عديدة ودول عديدة تحت المياه ومحو دول من على الخريطة".

102-10

روابط ذات صلة

عودة خدمة "واتساب" بعد تعطلها في أغلب دول العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد: اكبر ازمات عام 2017

صور عهد التميمي في شوارع أوروبا تغضب الكيان الاسرائيلي+صور

الطيران السعودي يبيد المدنيين في مصادر رزقهم بالحديدة

بالفيديو.. نجاة دبابة "تي-62" سورية بأعجوبة من صاروخ "تاو"

ترامب تمنى سنة سعيدة للأصدقاء والأعداء و "وسائل الإعلام غير النزيهة"!

أستراليا تعلق على فضيحة مكالمة مستشار ترامب السابق

بن سلمان بين عامي 2017 و2018

أربع دول عربية ترفع أسعار الوقود

 يمكن شحن هاتف آيفون عن بعد من جميع أنحاء الغرفة!

ناسا تكشف عن الخطر الأكبر على العالم في 2018

الجيش اليمني يسيطر  على سلسلة جبال القرن في لحج

اشتباكات بين فصائل مسلحة و"داعش" بريف درعا الغربي

أسواق حلب تنبض مجددا بالحركة والنشاط

الكنيست الاسرائيلي يناقش مشروع قانون "القدس الموحدة"

عمليات سامراء تطلق عملية لتطهير ثلاث مناطق في القضاء

لبنان يتسلم غدا نسخا عن أوراق اعتماد السفير السعودي

اصابة عناصر لداعش بلغم زرعه مسلحو الحر بريف درعا

وفد علمائي الى مخيم البداوي ويشيد بدور الفصائل الفلسطينية

هذه المدينة العراقية بدأت 2018 بزلزال!

 فيديو... رجل يتزوج 3 نساء في يوم واحد، اثنتين منهما اختان!!

الأکثر مشاهدة