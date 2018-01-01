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 يمكن شحن هاتف آيفون عن بعد من جميع أنحاء الغرفة!

 يمكن شحن هاتف آيفون عن بعد من جميع أنحاء الغرفة!
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

قدمت شركة أبل طلب براءة اختراع للحصول على نظام يمكن أن يشحن هاتفك الآيفون لمدة يوم كامل من جميع أنحاء الغرفة، إذ تصف البراءة الجديدة نظاما يمكن أن يوفر الطاقة لأجهزة متعددة، باستخدام كل من الاتصالات السلكية واللاسلكية.

العالم - العالم الرقمي

ووفقا لموقع “ديلي ميل” البريطانى قد واجه الشحن اللاسلكي بعيد المدى عددا من التحديات، بما فى ذلك المشاكل المتعلقة بالتوافر عن بعد والقوة، ومتطلبات السلامة، لكن براءة الاختراع الجديدة تكشف أن أبل قد تأتي ببعض الحلول.

وتظهر الصورة المصاحبة لوصف براءة الاختراع كيف يمكن ربط محول الطاقة بأجهزة إلكترونية متعددة، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة ساعة اليد، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، وجميعها في نفس شبكة الاتصالات.

وتقترح براءة الاختراع أن أبل تسعى للوصول إلى طرق لتحديد أولويات الأجهزة المختلفة ضمن نطاق النظام، وذلك لضمان وصول كمية محدودة من الطاقة إلى حيث الحاجة إليها، وهذا قد يعني معرفة الأجهزة الأكثر أهمية، أو قد يسمح أيضا بتحديد الأولويات استنادا إلى تاريخ الاستخدام.

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