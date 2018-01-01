 يمكن شحن هاتف آيفون عن بعد من جميع أنحاء الغرفة!

العالم - العالم الرقمي

ووفقا لموقع “ديلي ميل” البريطانى قد واجه الشحن اللاسلكي بعيد المدى عددا من التحديات، بما فى ذلك المشاكل المتعلقة بالتوافر عن بعد والقوة، ومتطلبات السلامة، لكن براءة الاختراع الجديدة تكشف أن أبل قد تأتي ببعض الحلول.

وتظهر الصورة المصاحبة لوصف براءة الاختراع كيف يمكن ربط محول الطاقة بأجهزة إلكترونية متعددة، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة ساعة اليد، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، وجميعها في نفس شبكة الاتصالات.

وتقترح براءة الاختراع أن أبل تسعى للوصول إلى طرق لتحديد أولويات الأجهزة المختلفة ضمن نطاق النظام، وذلك لضمان وصول كمية محدودة من الطاقة إلى حيث الحاجة إليها، وهذا قد يعني معرفة الأجهزة الأكثر أهمية، أو قد يسمح أيضا بتحديد الأولويات استنادا إلى تاريخ الاستخدام.

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