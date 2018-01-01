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مصادر يمنية:20 شهيدا و8 جرحى كحصيلة اولية لاستهداف طيران العدوان سوقا شعبيا في مديرية الجراحي بالحديدة
مصادر يمنية:استشهاد واصابة عشرات المدنيين اثر غارات لطيران العدوان استهدفت سوقا شعبيا في مديرية الجراحي بالحديدة
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الطيران السعودي يبيد المدنيين في مصادر رزقهم بالحديدة

الطيران السعودي يبيد المدنيين في مصادر رزقهم بالحديدة
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

استشهد واصيب عشرات المدنيين اليوم الاثنين اثر غارات لطيران العدوان السعودي استهدفت سوق شعبي في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.

العالم - مراسلونا

واكد مصدر في مكتب الصحة بمحافظ الحديدة لقناة العالم سقوط 20 شهيداً و8 جرحى كحصيلة أولية اثر  غارات للعدوان السعودي على سوق شعبي في مديرية الجراحي بالحديدة.

واضاف المصدر ان طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 3 غارات على محطة وقود جوار سوق شعبي في مديرية الجراحي ادت الى سقوط العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح.

وكان قد استشهد يوم السبت أكثر من 34 مواطنا في أربع جرائم متفرقة لطيران العدوان السعودي بمحافظة الحديدة بينهم 10 نساء.

وكان طيران العدوان قد ارتكب مجزرة مماثلة في المديرية ذاتها إثر غارات لطيران العدوان استهدفت سوقا شعبيا وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

كما استشهد 4 مواطنين في جريمة رابعة للعدوان السعودي الأمريكي إثر غارة استهدفت سيارتهم في مدخل مديرية الجراحي.

ويأتي ذلك في سياق جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية.

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