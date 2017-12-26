50 شهيدا وجريحا في غارات سعودية على سوق شعبي بتعز

وأفاد مكتب الصحة بمحافظة تعز: أكثر من 50 شهيدا وجريحا استقبلتهم المستشفيات إثر غارات العدوان التي استهدفت السوق.

وأوضح مراسل "المسيرة نت" أن طيران العدوان استهدف بعدة غارات سوق شهرة الشعبي في منطقة الحيمة بمنطقة الحيمة السفلى بمديرية التعزية محافظة تعز، مؤكدا سوقط عشرات الضحايا من المدنيين.

وأضاف المراسل أن أشلاء الضحايا تناثرت على مسافة 300 متر من مكان الغارات، وأن العديد من ذوي الضحايا لم يتمكنوا من معرفة ذويهم نتيجة تفحم الجثث.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ لازالت تبحث عن ضحايا تناثرت أشلائهم في المنطقة.

وأشار المراسل إلى أن تحليقا مكثفا لطيران العدوان حال دون إسعاف الضحايا بعد قصفه لمرتادي السوق بمنطقة الحيمة بمديرية التعزية.

وكان طيران العدوان قد ارتكب، أمس الاثنين، جرائم جديدة في صنعاء وذمار والحديدة خلفت أكثر من 90 شهيدا وجريحا بينهم نساء وأطفال ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني.

الجريمة الأولى راح ضحيتها 11 شهيداً و4 جرحى في استهداف العدوان للأحياء السكانية في صنعاء، واستشهد في الجريمة الثاني ثمانية أشخاص بينهم امرأتين فيما جرحت امرأتين في استهداف طيران العدان لمزرعتين في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة.

وفي الجريمة الثالثة استهدف طيران العدوان مبنى الجمارك وهو مكتظ بالمواطنين، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وجرح 55 آخرين.

وفي جريمة رابعة استشهد 6 مزارعين إثر غارة لطيران العدوان استهدفتهم في مزرعة للبصل شرق القطابة بمديرية الخوخة.