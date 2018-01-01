غوتيريس يدعو الرئيس الكونغولي للالتزام بالتخلي عن الحكم

العالم- افريقيا



وكانت الكونغو الديموقراطية شهدت تظاهرات ادت الى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، احتجاجا على رغبة كابيلا في تعديل الدستور بغية الترشح لفترة رئاسية ثالثة في انتخابات 23 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وكان كابيلا، الذي يتولى السلطة منذ 2001، قد وقع اتفاقا مع المعارضة قبل عام وافق فيه على التنحي مع انتهاء ولايته وعلى إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد.

لكن الكونغو الديموقراطية شهدت تصعيدا لأعمال العنف بعد تأجيل موعد الانتخابات إلى كانون الأول/ديسمبر 2018، ما أثار المخاوف من سعي كابيلا إلى تمديد عهده.

وجاء في بيان صدر ليل الأحد عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن "الأمين العام يدعو جميع اللاعبين السياسيين الكونغوليين للالتزام التام بالاتفاق السياسي الموقع في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016، الذي يبقى المسار الأوحد القابل للتطبيق لإجراء الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة وتعزيز الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية".

وجاء في البيان أن "الأمين العام (للأمم المتحدة) يدعو الحكومة وقوات الأمن إلى ممارسة ضبط النفس واحترام حقوق الشعب الكونغولي بحرية التعبير والتجمعات السلمية".



فرانس 24

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