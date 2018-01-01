بالفيديو...«قرار رسمي» في السعوديةيفجر غضب مواطنيها بشدة!

قررت السلطات السعودية رفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018 بنسب تراوحت بين 82 بالمائة و126 بالمائة.

وافاد موقع عربي21 انه ثارت حفيظة المواطنين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين الحكومة بنهب أموالهم، ودفعهم نحو الهاوية.

وقال ناشطون إنهم لا يصدقون الأرقام التي تنشرها الحكومة لتبرير حاجتها إلى رفع أسعار البنزين.

وأعرب مغردون عن تخوفهم من الحال الذي ستصل إليه الطبقة المتوسط، وما دون المتوسطة في السعودية بعد رفع الأسعار.

وبحسب مغردين، فإن الحكومة "تستغفل" المواطنين عبر برامج حسابات المواطن، التي يتم صرف مبالغ زهيدة للمواطنين مقارنة بالضرائب وفروقات الأسعار الجديدة.

ونشر عشرات الناشطين مشاهد وصور للملك عبد الله بن عبد العزيز، قائلين إن حال المواطنين في عهده كان أفضل مما هو عليه اليوم.

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