قيادة جديدة للجيش السوري في شرق سورية وهذه التفاصيل

العالم - سوريا

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ” عُين اللواء محمد خضور قائداً للفيلق الثالث والذي كان يشغل منصب قائد أركانه بعد إحالة قائده اللواء بركات بركات للتقاعد، وعُين اللواء حسن محمد رئيسا لأركان الفيلق الثالث وتم تكليف اللواء غسان محمد ليكون قائدا للفرقة التي تنتشر في محافظات دير الزور والحسكة والرقة “.

وأوضحت المصادر أن ” تعيينات القادة العسكريين تمت في المنطقة الشرقية بعد سيطرة القوات الحكومية على ريف دير الزور غرب نهر الفرات ومناطق جنوب وغرب محافظة الرقة ، وأصبحت تلك القوات على تماس مباشر مع قوات سورية الديمقراطية “قسد” التي علق الرئيس السوري بشار الأسد على تعاملها مع الامريكيين وربما تحصل مواجهات بعد الانتهاء من معارك تنظيم داعش في محافظتي دير الزور والرقة”.

المصدر : شام تايمز

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