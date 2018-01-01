هذه هي حقيقة رفض العبادي لطلب أردوغان بشأن كردستان...

العالم- العراق

وقال جعفر إن اردوغان شخصية لها منصبها المهم ويطرح نفسه بقوة في المناسبات الحساسة والمصيرية، مبينا ان "إدخال نفسه بقضية خلافات منافذ حدودية بين طرفي نزاع داخل دولة مجاورة هو أمر مستبعد رغم إنها قضية تمس أيضاً الاقتصاد التركي".

وتابع جعفر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هذا الأمر إن كان له أبعاد فمن الممكن إن يكون هنالك شخص قريب من مكتب اردوغان ويعمل بمجال التجارة وله علاقات تجارية مع عائلة البارزاني قد قام بهذه الخطوة لخدمة مصالح اقتصادية محددة"، مستبعداً قيام "شخص اردوغان بهذه المهمة مطلقاً".

وكانت صحيفة عكاظ السعودية، نشرت في عددها الصادر اليوم، خبراً مفاده بأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفض طلباً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن المنافذ الحدودية مع تركيا، بحسب ما أفاد مصدر برلماني، للصحيفة.

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