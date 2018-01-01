بريطانية (21 سنة) تواجه السجن لسنوات بدبي والسبب نظارة!

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أشار المحامون إلى أن موكلتهم اضطرت إلى توقيع اعتراف مطوّل مكتوب باللغة العربية بعد تهديدها باقتيادها إلى السجن إن لم تفعل.

وتبلغ آسا هتشينسون 21 عاما، وكانت تشرب "الشمبانيا" مع أصدقائها في بهو الفندق عند الحادثة، فيما أفلح أصدقاؤها في مغادرة الإمارات العربية المتحدة إلى بريطانيا وبقيت هي تواجه السجن.

وناشد والدا الفتاة الشخص الذي رفع الدعوى ضدها، وهو سويدي الجنسية، التنازل عنها، والرأفة بحال ابنتهم التي أجبرت على توقيع الأوراق المكتوبة بلغة لا تفهمها.

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