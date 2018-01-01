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بريطانية (21 سنة) تواجه السجن لسنوات بدبي والسبب نظارة!

بريطانية (21 سنة) تواجه السجن لسنوات بدبي والسبب نظارة!
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال محامو فتاة بريطانية إنها قد تواجه السجن لسنوات في دبي، بعدما دخلت في شجار في أحد الفنادق مع رجل اتهمها وأصدقاءها بسرقة نظارته.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أشار المحامون إلى أن موكلتهم اضطرت إلى توقيع اعتراف مطوّل مكتوب باللغة العربية بعد تهديدها باقتيادها إلى السجن إن لم تفعل.

وتبلغ آسا هتشينسون 21 عاما، وكانت تشرب "الشمبانيا" مع أصدقائها في بهو الفندق عند الحادثة، فيما أفلح أصدقاؤها في مغادرة الإمارات العربية المتحدة إلى بريطانيا وبقيت هي تواجه السجن.

وناشد والدا الفتاة الشخص الذي رفع الدعوى ضدها، وهو سويدي الجنسية، التنازل عنها، والرأفة بحال ابنتهم التي أجبرت على توقيع الأوراق المكتوبة بلغة لا تفهمها.

 

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