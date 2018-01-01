معلومات تنفي ما هو سائد.. الخبز لا يسبب السمنة!

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وأشارت الصحيفة إلى أن "أكل الخبز لا يسبب الإصابة بمرض السمنة. فمن المعلومات الخاطئة حول هذا الطعام أنه خلال اتباع حمية غذائية معينة، يصبح الخبز رادعاً لإنقاص الوزن، لذلك عادة ما ينصح بتجنب استهلاكه قدر الإمكان. ولكن، ينبغي التساؤل عند هذا المستوى عما إذا كان تناول الخبز سببا في عدم التمكن من تخفيف الوزن".

وفي هذا السياق، تقول أخصائية التغذية، "نينا كوهين كوبي" بخصوص هذا الموضوع، أنَّه "إذا أكل الإنسان كمية كبيرة من الخبز، أو من أي مادة غذائية أخرى، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى تراكم الدهون في جسمه، الأمر الذي سوف يجعله عرضة للإصابة بمرض السمنة بطبيعة الحال".

وذكرت الصحيفة، إلى أنَّ "مسألة زيادة الوزن تتعلق أساساً بكمية الخبز التي يتناولها الشخص". ومن هذا المنطلق، شددت "نينا كوهين كوبي"، على أنه "يجب أن نتذكر دائماً أن الخبز يضاف إلى قائمة الأطعمة النشوية الأخرى التي نستهلكها يومياً".

في المقابل، حذرت الطبيبة من "تسبب التركيبة الغذائية للخبز الأبيض، المكون من الدقيق والنشا والجلوكوز، في ارتفاع نسبة الأنسولين المسؤول عن الإحساس بالجوع بعد ثلاثين دقيقة من تناوله".

ونوهت الصحيفة بأنه على الإنسان الانتباه إلى الأطعمة التي يستهلكها مع الخبز، فبالنسبة للشخص الذي يتناول شريحتين من الخبز الأسمر خلال فطور الصباح أو حتى ثلث رغيف الخبز الفرنسي في وقت الغداء، فمن المؤكد أنه لن يصاب بالسمنة بعد تناول هذا القدر من الخبز، ويجب التأكيد على أن الجسم يحتاج يوميا إلى نسبة معينة من الكربوهيدرات.

في المقابل، يجب تجنب وضع بعض الصلصات الدهنية في الخبز مثل المايونيز، لأن هذا المكون سوف يضاعف من حجم السعرات الحرارية الموجودة في الشطيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "من خلال استهلاك كمية كافية من الألياف، يمكن أن نضمن عملية الهضم السلسة والصحية داخل الجسم, فضلا عن ذلك، يمكن أن يحسن الخبز المصنوع من الحنطة الكاملة عملية الهضم (الخبز الأسمر)، ولكن يعتبر تأثيره منخفضا نسبيا مقارنة بالفواكه والخضروات".

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