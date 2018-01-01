استطلاع رأي يثير جنون داعية اماراتي..التفاصيل هنا

العالم - أسیا

ووفقا لاستطلاع “الراية” تصدر الداعية الإماراتي (الأردني الأصل) وسيم يوسف قائمة أسوأ الدعاة الذين تحولوا إلى أبواق سياسية لإصدار الفتاوى الداعمة للشقاق والإساءة لدولة قطر في عام 2017، بنسبة بلغت 91.4 % ، مقابل 3.8 % اختاروا عمرو خالد، واختار 2.9 % من المشاركين علي جمعة مفتي مصر السابق 2017 بينما اختار 1.9 % من المشاركين الداعية محمد العريفي.

وكذلك شملت قائمة “الأسوأ” عدداً من الشخصيات العامة بدول الحصار دأبت على التدني بلغة الحوار والإساءة إلى قطر بالأكاذيب والافتراءات والألفاظ البذيئة، حيث تصدر القائمة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية كأسوأ شخصية في عام 2017 بنسبة بلغت 40%، مقابل 32.4 % من المشاركين اختاروا سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي، واختار14.3 % من المشاركين في الاستطلاع ضاحي خلفان القائد العام سابقاً لشرطة دبي، مقابل 13.3 % اختاروا أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي.

استطلاع الصحيفة القطرية أثار جنون وغضب وسيم يوسف، الذي سارع للنباح والرد على الصحيفة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل تويتر.

وفي تغريدة له رصدتها (وطن) أرفق الداعية الإماراتي صورة من استطلاع الجريدة مهاجما إياها ومحاولا تزكية نفسه، حيث دون ما نصه:” حسب صحيفة “الراية” القطرية فأنا في الترتيب الأول وفي الصدارة … وغياب #القرضاوي عن قائمة الدعاة ..”

لتنهال الردود النارية على رأس وسيم يوسف من النشطاء الذين أيدوا نتيجة استطلاع صحيفة “الراية” بحق الداعية الإماراتي 100%.

وأوضح بعضهم أنه رغم اختلافه مع قطر وسياستها إلا أنه يرى صحة الاستطلاع بشأن وسيم يوسف الذي ينشر الفتنة بين الشعوب، حسب وصفهم.

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