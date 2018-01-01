بالفيديو..سنجاب يسطو على منزل ويهاجم شرطياً!

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وبعد تلقي البلاغ، هرعت دورية مألفة من رجلي شرطة إلى المنزل المذكور لتقصي الأمر. ولدى دخول رجلي الشرطة سيمي وداوسن إلى مطبخ العائلة، فوجئ سيمي بسنجاب يقفز باتجاهه من السقف الأمر الذي أدى إلى سقوطه على الأرض وهو يصرخ مستغيثاً.

ولم يتمالك داوسون نفسه حيث انفجر بالضحك على ما حدث لزميله، قبل أن يخرج الرجلان من المطبخ بينما استمر السنجاب في القفز من مكان لآخر.

وقال ناطق باسم شرطة بروكبورت في تعليق ساخر على الحادث: "لقد نجح الشرطيان في إلقاء القبض على السنجاب في نهاية المطاف قبل أن يطلقاه في مكان قريب".

وأضاف الناطق بأن شرطة بروكبورت حريصة على تلبية نداء أي مواطن ومساندته في أي موقف يمكن أن يتعرض له مهما كان بسيطاً، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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